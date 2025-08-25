E bine de știut: Pixel 10 e mai ieftin la… Vodafone

Iar asta chiar e ceva demn de menționat, pentru că operatorii de telefonie vând în principal servicii, nu produse. Am auzit replica asta de la fiecare – DIGI, Orange, Telekom sau Vodafone, de câte ori mă sunau să cumpăr telefoane de la ei iar eu le spuneam că nu au prețuri competitive.

Ei bine, de data asta, dacă tot a fost anunțată noua generație 10 din gama Google Pixel, am zis să fac puțin pe detectivul, pentru că un prieten mi-a trimis prețurile de la Vodafone. Am ales versiunea de bază, cea mai ieftină, care s-ar presupune că ar trebui să fie cea mai bine vândută, iar culoarea a fost prima afișată.

Prin urmare, haideți să vedem cât ne-ar costa un Pixel 10 DS 5G, 128GB, Frost, la Vodafone și eMAG, singurele canale oficiale pentru noii Pixeli. 🙂 La cei din urmă treaba e simplă, prețul e 4.699,99 Lei, fără alte comisoane, abonamente sau nebunii. La operatorul roșu aveți însă două opțiuni: cu sau fără abonament. Și aici intervin detaliile care pot face diferența.

Știu din experiența proprie că achiziția cu abonament e mai scumpă, pentru că operatorul va considera că nu vei simți o sumă mai mare, dacă o eșalonează pe perioada contractuală minimă de 24 de luni. Totuși, am considerat că la o posibilă portare lucrurile ar putea sta puțin diferit.

Pentru că trăim în secolul vitezei, vă scutesc de detalii suplimentare și vă las mai jos comparația:

Ofertă Cost inițial (EUR) Cost inițial (RON) Rată telefon/lună (EUR) Abonament/lună (EUR) Total rate telefon (EUR) Total abonament (EUR) Total 24 luni (EUR) Total 24 luni (RON) Vodafone – la liber 810,10 € 4.010,00 lei 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 810,10 € 4.010,00 lei Vodafone – RED Max (portare) 0,00 € 0,00 lei 22,00 € 15,00 € 528,00 € 360,00 € 888,00 € 4.395,60 lei eMAG ~949,50 € 4.699,99 lei 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 949,50 € 4.699,99 lei

Concluzia? Păi, dacă chiar vă doriți noul Pixel 10, mai bine verificați site-ul Vodafone sau magazinele lor fizice!

Țineți cont că toate variantele presupun precomenzi, pentru că nici operatorul, nici platforma eMAG nu le au pe stoc. Prin urmare, ar putea dura ceva timp până vă și bucurați de achiziție.

În altă ordine de idei, abia aștept să pun mâna pe un exemplar pentru review, deoarece mi se pare că generația asta pare destul de matură pentru a se lupta cu iPhone, Samsung și Xiaomi pe piața high-end.