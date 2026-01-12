Arena IT

Google transformă Gmail cu Gemini

Google a anunțat o actualizare majoră pentru Gmail, integrând funcții avansate de inteligență artificială sub umbrela „Gemini era”.

Cea mai notabilă noutate este „AI Inbox”, o interfață alternativă care înlocuiește lista tradițională de emailuri cu un „briefing personalizat”. Aceasta prioritizează automat sarcinile urgente, precum facturi scadente sau programări, grupându-le într-o secțiune de „Suggested to-dos”, în timp ce mesajele mai puțin critice sunt sintetizate în secțiunea „Topics to catch up on”.

Pe lângă reorganizarea inbox-ului, Google introduce „AI Overviews” direct în funcția de căutare a Gmail. Utilizatorii pot acum să adreseze întrebări în limbaj natural, cum ar fi „Cine este instalatorul care mi-a trimis o ofertă anul trecut?”, iar AI-ul va scana istoricul pentru a oferi un răspuns sintetic, eliminând necesitatea de a căuta manual prin zeci de mesaje. De asemenea, funcția de rezumare automată a conversațiilor lungi (thread summaries) și sugestiile de răspuns contextuale (Contextual Smart Replies), anterior rezervate abonaților plătitori, devin acum disponibile gratuit pentru toți utilizatorii.

