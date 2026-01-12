OpenAI lansează ChatGPT Health și 230 milioane de utilizatori cer sfaturi medicale săptămânal

OpenAI a anunțat la CES 2026 un nou serviciu dedicat sănătății, ChatGPT Health, integrat în platforma ChatGPT pentru a răspunde întrebărilor legate de sănătate într-un mod mai sigur și mai structurat.

Decizia vine după ce compania a raportat că aproximativ 230 de milioane de utilizatori solicită săptămânal informații medicale prin ChatGPT.