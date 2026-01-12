Arena IT

OpenAI lansează ChatGPT Health și 230 milioane de utilizatori cer sfaturi medicale săptămânal

OpenAI a anunțat la CES 2026 un nou serviciu dedicat sănătății, ChatGPT Health, integrat în platforma ChatGPT pentru a răspunde întrebărilor legate de sănătate într-un mod mai sigur și mai structurat.

Decizia vine după ce compania a raportat că aproximativ 230 de milioane de utilizatori solicită săptămânal informații medicale prin ChatGPT.

ChatGPT Health va oferi răspunsuri bazate pe surse validate și va include avertismente clare pentru a evita interpretările greșite. OpenAI colaborează cu organizații medicale și furnizori de date clinice pentru a asigura acuratețea informațiilor. Serviciul nu va înlocui consultațiile medicale, ci va funcționa ca un instrument de informare și orientare.

Implicațiile sunt majore: OpenAI intră într-un domeniu sensibil, unde reglementările și responsabilitatea sunt critice. SUA și UE urmăresc îndeaproape evoluția acestor servicii, iar experții avertizează că integrarea AI în sănătate trebuie să respecte standarde stricte de confidențialitate și siguranță.

