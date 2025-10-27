HONOR și BYD lansează parteneriat pentru mobilitate AI

HONOR și BYD au anunțat un parteneriat strategic menit să revoluționeze mobilitatea inteligentă, combinând expertiza în tehnologie auto și conectivitate digitală pentru a crea experiențe de utilizator unice și susținute de inteligența artificială.

Colaborarea integrează soluția HONOR Car Connect cu ecosistemul inteligent DiLink al BYD, oferind funcționalități avansate precum cheia auto digitală bazată pe Bluetooth de înaltă precizie și interoperabilitate cross-device.

Acordul a fost semnat în prezența lui James Li, CEO HONOR, și Wang Chuanfu, președinte BYD, iar documentele au fost parafate de reprezentanți de top din ambele companii. Parteneriatul se concentrează pe trei direcții principale: dezvoltarea tehnologiilor esențiale, crearea unui ecosistem integrat pentru utilizatori și coordonarea campaniilor de marketing și implicare.

Colaborarea a început în 2023 cu funcția de cheie auto NFC, extinsă în 2024 cu încărcarea rapidă din vehicul, iar în 2025 a fost lansată soluția HONOR Car Connect, adoptată inițial de marca DENZA și planificată pentru extindere către alte branduri BYD. Această inițiativă reflectă tendințele globale din industria auto, unde conectivitatea și AI-ul devin piloni esențiali pentru mobilitatea viitorului.

James Li a subliniat că parteneriatul valorifică potențialul tehnologic pentru a transforma fiecare călătorie într-o experiență personalizată și fluidă, deschizând o nouă eră a vieții conectate. Evenimentul a fost prezentat la HONOR Global Developers Conference 2025, evidențiind rolul platformei HONOR AI Connect în dezvoltarea ecosistemelor inteligente centrate pe utilizator.

