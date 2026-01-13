Următoarea generație de GPU-uri de la NVIDIA ar urma să sosească cel mai devreme în a doua jumătate a anului viitor

Datorită profitabilității ridicate a GPU-urilor destinate data centerelor de inteligență artificială, NVIDIA acordă o prioritate tot mai mică segmentului consumer. Salturile de performanță de la o generație la alta sunt din ce în ce mai mici, prețurile sunt extrem de mari, iar disponibilitatea, cel puțin la momentul lansării, lasă mult de dorit. Totodată, cu actuala criză de memorii RAM, NVIDIA are și mai puține motive de a insista pe segmentul de gaming, iar cât de curând ar putea reduce producția de GPU-uri Blackwell cu până la 40% sau chiar elimina anumite modele din portofoliu. De asemenea, NVIDIA pare că vrea să introducă mai rar noi generații de GPU-uri. Până acum, lansările aveau loc la un interval de doi ani, însă, odată cu Blackwell și seria RTX 5000, intervalul a crescut de la 24 la 28 luni, iar din câte sugerează leakster-ul @kopite7kimi (X), seria RTX 6000 s-ar putea lăsa așteptată și mai mult.

Din câte susține acesta, viitoarele GPU-uri de la NVIDIA ar putea sosi cel mai devreme în a doua jumătate a anului viitor, adică la cel puțin 30 luni după introducerea actualei generații. Arhitectura Vera Rubin, care a fost anunțată la CES, va sosi pe servere AI undeva la jumătatea acestui an, însă, ca de obicei, gamerii vor aștepta mult mai mult până la debutul comercial. Inclusiv refresh-ul Super al modelelor Blackwell a suferit o amânare, iar data lansării rămâne momentan necunoscută, fiind influențată în mare parte de disponibilitatea și prețurile memoriilor GDDR.

Via Techspot