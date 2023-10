Hankook deschide o filiala in Romania

Sigur ati auzit de Hankook. Anvelopele lor echipeaza multe masini de fabrica, in special cele coreene. Producatorul (coreean) deschide prima filiala din Romania si are in vedere planuri de crestere a filialelor in Europa.

Au si o fabrica in Ungaria, deci nu ne asteptam sa deschida si la noi una. Insa este important sa stim ca acum sunt oficial prezenti, nu doar prin importatori. Hankook produce anual in jur de 100 de milioane de anvelope, iar Europa reprezinta 40% din cota lor de piata. Compania a fost fondata in 1941 la Seul si are o cifra de afaceri de 6.2 miliarde de euro.