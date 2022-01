Cele mai folosite 10 aplicatii pe iOS si Android

In 2020 si 2021 am invatat sa fim digitali. Unii cu forta din pacate. Cert este ca in acesti 2 ani am stat mai mult pe telefoane si am folosit din ce in ce mai multe aplicatii, din nevoie sau din plictiseala. Uite care au fost cele mai utilizate 10 aplicatii pe iPhone si Android.

Topul este unul general, deci s-au adunat rezultatele ca sa nu se certe intre ele taberele Android si iOS

TikTok – 656 milioane descarcari – si va recomand sa instalati si voi aplicatia daca inca nu ati facut-o. Pe cat spun unii ca este de toxica, eu va garantez ca o sa va placa. O sa gasiti multe chestii interesante acolo, dar trebuie sa treceti cu vederea peste niste porcarii. Instagram – 545 milioane de descarcari Facebook – 416 milioane de descarcari WhatsApp – 395 milioane de descarcari Telegram – 329 milioane de descarcari – prinde din ce in ce mai multa popularitate aceasta aplicatie si are deja multe functii moderne incat sa fie o alternativa puternica la WhatsApp Snapchat – 327 milioane de descarcari – nu credeam ca mai exista aplicatia asta Zoom – 300 milioane de descarcari Messenger – 268 milioane de descarcari CapCut- 255 milioane de descarcari Spotify – 203 milioane de descarcari

Avem si un top realizat pentru jocuri, ca lumea se mai si joaca:

Subway Surfers – 191 milioane descarcari

Roblox – 182 milioane descarcari

Bridge Race – 169 milioane descarcari

Garena Free Fire – New Age – 154 milioane descarcari

Among Us – 152 milioane descarcari

Hair Challenge – 138 milioane descarcari

Join Clash – 136 milioane descarcari

8 Ball Pool – 130 milioane descarcari

Ludo King – 125 milioane descarcari;

Candy Crush Saga – 119 milioane descarcari

Voi ce aplicatii si jocuri folositi cel mai des? Recunosc ca in ultima vreme TikTok este o lume noua pentru mine si pierd multe ore acolo. Intru dimineata si cand clipesc s-a facut ora 20:00.