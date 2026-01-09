Revelionul „mentenanței” continuă: Engie și E.ON se alătură Hidroelectrica în ”marea pauză” a facturilor

Dacă sperați că măcar factura de gaz va veni la timp ca să vă strice buna dispoziție de după sărbători, aveți mari șanse să fiți dezamăgiți.

După, și Engie România a dat startul „vacanței digitale” prin închiderea centrelor de relații cu clienții și a serviciului de Call Center în perioada 6-7 ianuarie 2026, lăsând portalul și formularele online să preia, teoretic, șocul întrebărilor.

În tot acest timp, E.ON își ține clienții la respect cu aceleași promisiuni de „modernizare” a portalului Myline, într-o perioadă în care toți furnizorii trebuie să-și recalibreze sistemele după noile tarife de distribuție intrate în vigoare la 1 ianuarie.

Practic, asistăm la un deja-vu colectiv: furnizorii intră în revizie exact când consumul e la maxim, iar clienții se pregătesc sufletește pentru faimoasele „facturi cumulate” care vor apărea probabil la primăvară, odată cu ghioceii. Este acea perioadă magică a anului în care, în România, singurul lucru care funcționează fără mentenanță este contorul, care se învârte vesel în timp ce sistemele informatice „se odihnesc” strategic.

Sau, poate furnizorii vor să îndeplinească dorințele celor care au decis că nu vor mai plăti la timp impozitele mărite și le oferă o perioadă de test, ca să realizeze că nu e o idee bună…