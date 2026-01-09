Revelionul „mentenanței” continuă: Engie și E.ON se alătură Hidroelectrica în ”marea pauză” a facturilor

Dacă sperați că măcar factura de gaz va veni la timp ca să vă strice buna dispoziție de după sărbători, aveți mari șanse să fiți dezamăgiți.
După, și Engie România a dat startul „vacanței digitale” prin închiderea centrelor de relații cu clienții și a serviciului de Call Center în perioada 6-7 ianuarie 2026, lăsând portalul și formularele online să preia, teoretic, șocul întrebărilor.
În tot acest timp, E.ON își ține clienții la respect cu aceleași promisiuni de „modernizare” a portalului Myline, într-o perioadă în care toți furnizorii trebuie să-și recalibreze sistemele după noile tarife de distribuție intrate în vigoare la 1 ianuarie.
Practic, asistăm la un deja-vu colectiv: furnizorii intră în revizie exact când consumul e la maxim, iar clienții se pregătesc sufletește pentru faimoasele „facturi cumulate” care vor apărea probabil la primăvară, odată cu ghioceii. Este acea perioadă magică a anului în care, în România, singurul lucru care funcționează fără mentenanță este contorul, care se învârte vesel în timp ce sistemele informatice „se odihnesc” strategic.
Sau, poate furnizorii vor să îndeplinească dorințele celor care au decis că nu vor mai plăti la timp impozitele mărite și le oferă o perioadă de test, ca să realizeze că nu e o idee bună…
Participa la discutie!
sciuro a zis
Păi și la ce-ți folosește să plătești facturi defalcate mai scumpe? Nu pricep ce vrei să zici.
Și ce nu este o idee bună??? Adică a plăti impozite la timp, se poate și în decembrie, hai eventual martie ca să obții reducerea de 10%. Dar de ce ianuarie? Nu ai ce face cu banii?
Cristian Răducă a zis
Nu inteleg ce vrei sa spui
sciuro a zis
Dacă nu înțelegi, atunci să reformulăm: ai publicat un articol cu jumătăți de afirmații fără sens. Vorbești de „noile tarife de distribuție” dar nu accepți „revizii” la sistemele informatice deși, fiind un website cu și despre TIC, tocmai aici ne așteptam la niște înțelegeri mai profunde. Vorbești de „cei care au decis că nu vor mai plăti la timp impozitele mărite” fără să spui că plata se poate face bine mersi și ulterior – doar că fără bonificația de 10% din aprilie încolo și cu penalități de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere după 31.12.2026 (adică dacă plătești în ianuarie 2027 așa cum bine au sugerat unii să facem, mai adaugi un 2-3%). Că sunt greșeli de calcul și că la hibride impozitul este în plopi, pare că nu te interesează. Păcat, ne așteptam la mai mult. Dar sigur, de unde nu este nici Dumnezeu nu cere.
Sebi a zis
sciuro, nu este nevoie sa jignești, nu este dovadă de inteligență ci de mârlănie și proastă creștere.
bro a zis
Pentru Sebi: dacă nu e de acord cu el înseamnă ca jignește și e prost crescut?
Ce sǎ mai zicem de tine?
tibi a zis
D le Raduca, nici noi nu am inteles ce vrei sa spui in articol! E o problema undeva cu Engie si Eon? Si daca da, cam care ar fi, ca noi nu intelegem care ar fi aceasta.
Cristian Răducă a zis
E posibil sa nu primim la timp facturile pentru fac ceva modifcari la sistemele lor. E la fel ca la Hidroelectrica
Relu a zis
La PE furnizare au mereu aplicația in întreținere…. site -ul mai funcționează … Greu până te obișnuiești.
Sebi a zis
sciuro, nu este nevoie sa jignești, nu este dovadă de inteligență ci de mârlănie și proastă creștere.