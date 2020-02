Dan Houser paraseste Rockstar Games luna viitoare

Dan Houser impreuna cu fratele sau, Sam Houser sunt fondatorii lui Rockstar Games. Incepand din 1998 si pana in prezent, acestia au fost in mare parte geniile din spatele seriilor Grand Theft Auto si Red Dead Redemption.

Nu au fost oferite detalii de ce Dan Houser a luat decizia de a parasi compania, daca doreste sa ia o pauza sau sa se bucure de viata. Acesta a fost principalul scriitor atat pentru Max Payne 3 (pe care il consider excelent, mai ales monologurile),Bully cat si pentru toata seria GTA incepand cu al doilea titlu si mai recenta serie Red Dead Redemption. Este posibil ca nivelul de efort si timpul indelungat cat a stat atat GTA V cat si Red Dead Redemption 2 in productie sa-l fi ajuns din urma, iar acum acesta doreste sa se bucure de roadele sale, care nu sunt tocmai de neglijat. GTA V este cel mai de succes produs dedicat entertainmentului al tuturor timpurilor,iar asta spune multe.

Take-Two, publisherul jocurilor Rockstar Games a anuntat decizia lui Dan Houser intr-o conferinta de presa

After an extended break beginning in the spring of 2019, Dan Houser, Vice President, Creative at Rockstar Games, will be leaving the company. Dan Houser’s last day will be March 11, 2020. We are extremely grateful for his contributions. Rockstar Games has built some of the most critically acclaimed and commercially successful game worlds, a global community of passionate fans and an incredibly talented team, which remains focused on current and future projects.