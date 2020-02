Revolut a depasit un milion de utilizatori in Romania

In momentul in care am inceput documentarea pentru interviul cu Irina Scarlat, Head of Growth – CEE, din seria How Technology Has Changed…, numarul de clienti din tara noastra abia trecuse de jumatate de milion.

Incepand de luna asta, se pare ca au reusit sa depaseasca un milion de clienti. Iar asta in mai putin de doi ani de cand sunt prezenti pe piata locala. Numai in a doua parte a anului trecut au inregistrat o crestere de 400%!!! Asta plaseaza Romania pe locul doi in topul tarilor cu cei mai multi clienti, dupa Marea Britanie, dar inaintea Fratei sau a Poloniei. Iar, dupa Brexit, putem concluziona ca suntem cea mai bine plasata tara din UE pentru Revolut. 🙂 Apropo de asta, aici puteti afla mai multe detalii despre masurile luate de finetech-ul britanic pentru a contracara eventualele probleme.

In termeni reali, cresterea din 2019 se transpune intr-o medie de 3300 de conturi deschise zilnic! Tot ca date statistice, utilizatorii Revolut din tara noastra au media de varsta de 34 de ani, au realizat peste 58 milioane de tranzactii care insumeaza peste 3,8 miliarde euro, de cand au intrat pe piata. Majoritatea celor care detin carduri sunt locati in mediul urban, in Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara, iar comerciantii lor preferati sunt Uber, Carrefour, Lagardère Travel Retail, McDonald’s si Auchan.

Cu ocazia evenimentului, Irina Scarlat a declarat:

Creșterea înregistrată pe piața din România confirmă faptul că le-am oferit românilor un mod mai bun, mai sigur și mai eficient de a-și gestiona banii și de a-și organiza întreaga viață financiară, de la cheltuieli curente la investiții. Peste 1 milion de români au încredere în noi, iar acest lucru presupune în primul rând o responsabilitate: să continuăm să îmbunătățim serviciile oferite, precum și să diversificat portofoliul, oferind în același timp un serviciu financial semnificativ mai bun, care rezolvă probleme reale pentru utilizatorii noștri. Suntem hotărâți să devenim din ce în ce mai buni și suntem recunoscători fiecărui utilizator în parte: utilizatorii noștri sunt cei mai puternici ambasadori de brand și datorită lor suntem astăzi aici. Suntem încrezători că acesta este doar începutul și că vom continua să creștem împreună, atât pe piața din România, cât și în străinătate.