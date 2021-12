Huawei a dezvăluit P50 pocket – smartphone pliabil cu design clamshell

P50 Pocket este primul smartphone pliabil de la Huawei cu design clamshell. Are dotări similare cu P50 și se dorește a fi un competitor pentru Samsung Galaxy Z Flip 3. Ecranul OLED pliabil măsoară 6.9″ în diagonală, are un raport de aspect de 21:9 și rulează la o rezoluție atipică de 2790 x 1180 pixeli. Totodată, acesta are rată de refresh de 120 Hz și vine cu o balama brevetată care permite închiderea perfectă, fără goluri între cele două părți ale ecranului.

La fel ca Z Flip 3, P50 Pocket vine și cu un display exterior numit „cover screen” pe care sunt afișate notificările, ora sau widget-urile selectate de utilizator.

Telefonul nu este echipat cu SoC-ul Kirin 9000 de la Huawei, așa cum se zvonea, ci cu Snapdragon 888. Memoria RAM este de 8 sau 12 GB, iar memoria internă este de 256 sau 512 GB. Acumulatorul este măricel pentru un telefon clamshell, având o capacitate de 4000 mAh, și se încarcă rapid la 40 W. Îi lipsește însă încărcarea wireless. Pe partea de fotografiere, telefonul nu este atât de bine dotat ca seria P50, însă, chiar și așa, configurația este una decentă: cameră wide principală de 40 MP (26 mm, f/1.8), ultrawide de 13 MP (13 mm, f/2.2, FOV 120 grade) și un senzor de 32 MP „ultra spectrum” (30 mm, f/1.8). Din păcate, P50 Pocket nu este certificat pentru protecția la lichide cu praf și nu are nici 5G din cauza embargoului impus de Statele Unite.

Telefonul poate fi deja comandat în China, însă prețurile sunt foarte mari: 1400 dolari pentru varianta cu 8 GB RAM și 256 GB stocare, respectiv 1725 dolari pentru varianta cu 12 GB RAM și 512 GB stocare. Va fi lansat și în celelalte regiuni, dar fără servicii Google.

