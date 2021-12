Samsung Galaxy S21 FE apare în primul unboxing. Va fi dezvăluit oficial luna viitoare

O publicație din Italia a pus mâna pe un Galaxy S21 FE înainte de lansarea oficială și l-a prezentat într-un unboxing. Până acum, leaksterii susțineau că lansarea telefonului a fost anulată, însă informațiile apărute în ultimele zile sugerează contrariul. Galaxy S21 FE va fi dezvăluit oficial la CES 2022 și va aduce mare parte din funcționalitățile seriei S21 la un preț mai mic.

Telefonul este realizat din plastic, însă păstrează liniile de design ale seriei Galaxy S21 și arată foarte bine. Vine cu ecran AMOLED cu diagonală de 6.4″, rezoluție FHD+ și rată de refresh de 120 Hz, iar procesorul este Snapdragon 888 sau Exynos 2100. Bateria este de 4500 mAh și, la fel ca pe Galaxy S21, se încarcă la puteri de până la 25 W. Vine cu Android 12 cu One UI 4.0 și are conectivitate 5G, însă îi lipsește certificarea pentru protecția la lichide și praf. Principalele downgrade-uri sunt la camera foto și memoria RAM, S21 FE având doar 6 GB de memorie RAM și cameră foto principală de 12 MP. Păstrează pachetul „eco friendly” de pe S21, așadar vine doar cu cablu USB C în pachet. Deși noul model pare că se prezintă binișor, prețul de 750 euro este foarte piperat. Dacă zvonurile se dovedesc a fi adevărate, S21 FE va fi aproape la fel de scump ca S21.

