Huawei a ajuns cel mai important producător de smartphone-uri pliabile

În ciuda numeroaselor restricții cu care se confruntă pe piețele vestice, Huawei a ajuns să fie cel mai important producător de smartphone-uri pliabile, depășind cu mult Samsung, dar și ceilalți competitori din China. Conform Canalys, în prima jumătate a anului, Huawei a livrat 48% din pliabilele vândute la nivel global, în timp ce Samsung s-a clasat pe locul doi cu doar 20% din totalul unităților livrate.

Situația este una total diferită față de anul trecut, când Samsung controla 45% din piața pliabilelor, iar Huawei doar 24%. Deși este un segment de piață cu o rată de penetrare încă foarte mică, Huawei insistă foarte mult pe foldables și a introdus în portofoliu numeroase modele de acest fel, inclusiv un terminal pliabil în trei părți – Mate XT Ultimate. În mod deosebit, smartphone-urile foldable se bucură de popularitate mai ales în China, unde au cea mai mare rată de penetrare, respectiv 3.2%. Acesta este probabil și motivul pentru care Huawei reușește să vândă atât de multe unități pliabile.

Via Wccftech