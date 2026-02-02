Bucuresti este primul oras din Europa care are troleibuze Yutong U12 cu autonomie

Primaria Municipului Bucuresti si Societatea de Transport Bucuresti, au confirmat receptia celor 22 de troleibuze cu autonomie Yutong U12, care urmeaza sa intre pe trasee din primavara acestui an. Bucurestiul este primul oras din Europa care a ales sa foloseasca aceste troleibuze

Modelul este Yutong U12 în configurație de troleibuz cu autonomie. Pentru București, miza nu este să înlocuiască integral rețeaua de fire, ci să rezolve două probleme reale: zonele fără rețea, deci traseele pot fi extinse (sau unde rețeaua e întreruptă temporar) și nevoia de a ține linia în viață în perioade de lucrări, avarii, reconfigurări.Acestea pot circula minimum 20 km fără alimentare de la rețea.

Yutong ca producător are deja prezență serioasă în Europa, cu flote de autobuze electrice în mai multe țări și contracte consistente, inclusiv în Marea Britanie și în nordul Europei. Cu alte cuvinte, nu suntem singurii care au cumpărat Yutong, ci cel mult printre primii care introduc acest tip specific de vehicul în exploatare locală, în această formă.

Orice vehicul electric modern vine la pachet cu diagnoză la distanță, telemetrie și actualizări software. În Europa, asta a generat controverse și investigații recente, după ce în Norvegia au fost ridicate întrebări legate de accesul la distanță și de posibilitatea de dezactivare a unor sisteme, subiect care a ajuns apoi și în Danemarca și Marea Britanie, inclusiv la nivel de autorități și centre de securitate cibernetică. Nu există o concluzie publică, dar există suficient fum cât să justifici un minim de prudență, mai ales când vorbim despre infrastructură critică urbană.