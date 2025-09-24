Iată prețurile pentru Xiaomi 15T și 15T Pro

Toate variantele Xiaomi 15T și 15T Pro sunt listate cu prețuri recomandate în România, iar selecția de configurații acoperă cinci praguri clare de buget.

Xiaomi 15T Pro este disponibil în trei configurații de stocare și trei variante de culoare (Black, Gray, Mocha Gold), cu prețuri recomandate de 3.799 lei (12GB + 256GB), 4.299 lei (12GB + 512GB) și 4.699 lei (12GB + 1TB).

Culoare RAM + Stocare Preț (lei) Black 12GB + 256GB 3.799 Gray 12GB + 256GB 3.799 Mocha Gold 12GB + 256GB 3.799 Black 12GB + 512GB 4.299 Gray 12GB + 512GB 4.299 Mocha Gold 12GB + 512GB 4.299 Black 12GB + 1TB 4.699 Gray 12GB + 1TB 4.699 Mocha Gold 12GB + 1TB 4.699

Ofertele promoționale pentru 15T Pro includ trei luni Google AI Pro, trei luni YouTube Premium, trei rate fără dobândă, o înlocuire gratuită a ecranului în 6 luni, o reparație în afara garanției cu manoperă gratuită în 12 luni și 24 de luni de servicii VIP. În plus, pe mi.com/ro se pot adăuga: Xiaomi 90W HyperCharge Combo pentru 99,99 lei, Xiaomi Pad 7 (8 + 128 GB) pentru 100 lei, Xiaomi Band 10 Golden Edition pentru 299,99 lei, Xiaomi OpenWear Stereo Pro pentru 569,99 lei și Xiaomi Watch S4 41mm pentru 599,99 lei.

Xiaomi 15T este oferit în două configurații de stocare și trei culori (Black, Gray, Rose Gold), la 2.999 lei (12GB + 256GB) și 3.299 lei (12GB + 512GB).

Culoare RAM + Stocare Preț (lei) Black 12GB + 256GB 2.999 Gray 12GB + 256GB 2.999 Rose Gold 12GB + 256GB 2.999 Black 12GB + 512GB 3.299 Gray 12GB + 512GB 3.299 Rose Gold 12GB + 512GB 3.299

Ofertele promoționale pentru 15T includ aceleași beneficii standard (Google AI Pro 3 luni, YouTube Premium 3 luni, trei rate fără dobândă, o înlocuire gratuită a ecranului în 6 luni, o reparație în afara garanției cu manoperă gratuită în 12 luni și 24 de luni de servicii VIP). Pe mi.com/ro se pot adăuga: Xiaomi 90W HyperCharge Combo pentru 99,99 lei, Redmi Pad 2 (8 + 256 GB) pentru 100 lei, Xiaomi Band 10 Glimmer Edition pentru 299,99 lei, Xiaomi OpenWear Stereo Pro pentru 569,99 lei și Xiaomi Watch S4 41mm pentru 599,99 lei.

Ce ziceți?