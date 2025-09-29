2.000 de specialiști chinezi pentru viitoarea gigafabrică CATL de la Zaragoza

CATL va investi peste 4 miliarde de euro într-o gigafabrică de baterii la Zaragoza și va trimite aproximativ 2.000 de specialiști din China pentru construcție și instalarea echipamentelor, o mobilizare de personal fără precedent într-un stat european, cu producția de baterii LFP programată să înceapă la final de 2026 și cu un obiectiv de capacitate de până la 50 GWh pe an, în parteneriat 50-50 cu Stellantis la uzina sa din Aragón.

Planul prevede ca, odată cu intrarea în exploatare, proiectul să genereze circa 3.000 de locuri de muncă directe pentru muncitori spanioli, iar autorități locale din Aragón confirmă un grafic etapizat al sosirii personalului, începând din 2025, pe măsură ce șantierul și punerea în funcțiune avansează.

Pentru Stellantis – grupul care include mărcile Opel, Peugeot și Fiat – joint-venture-ul aduce în Europa tehnologie chineză LFP menită să reducă costurile și să alimenteze modele din segmentele B și C, însă rămâne neclar cât acces real va avea partea europeană la nucleul de know-how al CATL, o chestiune sensibilă în contextul strategiei Beijingului de a face economiile străine dependente de tehnologiile sale de vârf, subliniază o analiză Financial Times. Aceeași analiză plasează proiectul din Spania într-un cadru geopolitic mai larg, în care președintele Xi Jinping încearcă să consolideze o „fortăreață” autosuficientă acasă, crescând totodată dependența externă de producția și standardele tehnologice chineze, ceea ce scoate în evidență o vulnerabilitate europeană pe lanțul bateriilor.

Partea chineză susține că valul de specialiști este temporar și necesar doar pentru construcție, instalare și ramp-up, model deja aplicat în Germania, unde fabrica CATL din Arnstadt (Erfurt) a produs primele celule în decembrie 2022 cu sprijinul echipelor venite din China pentru startul industrial, urmate de recrutări locale pe măsură ce liniile s-au stabilizat. În paralel, Ungaria găzduiește a doua investiție europeană majoră a CATL, la Debrecen, evaluată la circa 7,34 miliarde de euro și dimensionată la 100 GWh, proiect conceput să creeze peste 9.000 de joburi și să alimenteze OEM-urile din regiune, consolidând amprenta companiei în UE.

Contextul politic explică de ce Madridul sprijină parteneriatul: premierul Pedro Sánchez a căutat în mod activ cooperarea economică cu Beijingul, efectuând trei vizite oficiale în China în ultimii trei ani, inclusiv în aprilie 2025, cu mesajul explicit de aprofundare a relațiilor comerciale și industriale. În același timp, colapsul Northvolt – care a intrat în faliment în Suedia în martie 2025 – a diminuat opțiunile locale imediate pentru celule, accelerând pivotul unor producători auto europeni către furnizori asiatici pentru a-și securiza volume, costuri și termene în tranziția la EV.

Nu lipsesc însă dilemele de securitate economică: CATL a fost inclusă în „lista 1260H” a Pentagonului cu entități chineze considerate legate de armata RPC, o clasificare mai degrabă de tip „name-and-shame”, dar care poate avea efecte secundare în cercetarea finanțată de DoD și în contractarea cu guvernul SUA, potrivit documentului oficial și presei internaționale. Actualizările din 2025 ale listei au extins substanțial numărul entităților, semnalând un risc politic perceput mai mare în relația cu marii furnizori chinezi de tehnologie, inclusiv baterii, în timp ce companiile vizate resping încadrarea și pregătesc contestări legale.

La Zaragoza, consorțiul Stellantis–CATL anunță o fabrică „carbon neutral” în faze, cu lansare la final de 2026 și cu rolul de a susține o ofertă LFP mai accesibilă pentru mașini electrice de volum, aliniată cu strategia Dare Forward 2030, ceea ce poate reduce presiunea de cost pe modelele de oraș și crossover pentru piețele UE. În plan local, autoritățile din Aragón pregătesc extinderea serviciilor de sănătate, educație și locuire pentru a absorbi influxul de personal în anii 2025–2027, iar cadrul juridic bilateral permite ca muncitorii chinezi detașați să își mențină contribuțiile la sistemul social din China pe perioade determinate, în paralel cu acoperirea în Spania a riscurilor profesionale.

Pe măsură ce amplasamentul de la Figueruelas ajunge la regimul de funcționare, ținta publică indicată de presa regională este de până la un milion de baterii pe an odată ce complexul va fi complet operațional (orizont 2028), ceea ce ar transforma unitatea într-un pilon de export și integrare industrială pentru Stellantis în Peninsulă. În acest cadru, întrebarea-cheie pentru Europa rămâne echilibrul dintre accesul la tehnologie, dezvoltarea de capabilități proprii și gestionarea riscurilor strategice, în condițiile în care dependența de chimia și procesele CATL va fi mare cel puțin în faza inițială a proiectului din Spania.

