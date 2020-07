Impresiile despre proiectorul BenQ W2700

Din cand in cand am ocazia sa ma joc cu proiectoarele BenQ. De data aceasta am utilizat acasa un model foarte puternic care mi-a intrecut limitele.

Este vorba de W2700, un proiector lansat anul trecut in primavara si a fost la vremea respectiva primul proiector DLP 4K din lume care ofera spectrul de culoare DCI-P3, tehnologie BenQ Cinematic Color suport pentru HDR PRO + calibrare din fabrica.

W2700 oferă pasionaţilor de filme adevărata experienţă de cinema, la un nivel de entuziast,” declară Steve Chu, președinte al BenQ Europe. “Calitatea vizuală 4K uluitoare, alături de culorile HDR precise, combinate cu opțiuni foarte puternice de ajustare a imaginii și flexibilitate în instalare, îl fac să fie alegerea perfectă pentru vizionări de filme în săli de dimensiuni mici sau de ce nu, în sufragerie.”

De aceea va spun ca acest proiector mi-a intrecut limitele deoarece este mult prea performant pentru a fi utilizat conectat la un laptop. Este mai mult de atat

W2700 este acel tip de proiector pe care il folosesti sa te bucuri de filme la tine acasa folosind un Blu-Ray de calitate si eventual un sistem audio puternic.

Pana acum am utilizat proiectoare simple care puteau fi puse in valoare foarte usor, insa acest model nu mi-a permis acest lucru. De fapt nu este vina lui ci vina mea ca nu am avut posibilitatea de-al testa corespunzator.

Tot ce am putut sa fac a fost sa-l conectez la PC si sa urmaresc cateva filme la rezolutie 4K. Evident ca experienta a fost una foarte buna dar eu stiam ca se poate mult mai bine.

Spun asta deoarece W2700 este un proiector cu tehnologie CinematicColor, adica ofera culorile optime dintr-un spectru foarte larg DCI-P3 si un contrast ridicat. Practic ofera 95% din spectrul DCI-P3. Redand culori din acest spectru poate afisa un colorit foarte corect si natural in foarte multe conditii.

Pe langa asta mai dispune si de HDR Pro de la BenQ care ofera o gama mai mare de contrast pentru a putea evidentia orice detaliu.

Trebuie mentionat faptul ca acest model de proiector vine calibrat din fabrica. Voi cita direct de pe site-ul BenQ:

W2700 este testat şi ajustat pentru o temperatură de culoare precisă D65, nivel gamma, negru, nivel alb, neutru Gri, urmărire a culorilor RGBCMY, nuanţă, saturaţie, luminozitate şi ieşire bazate pe ITU-R Rec.709. Toate datele de la interfeţe multiple care sunt compilate pentru rapoartele individuale de calibrare, garantează 100% Rec.709 cu Delta E <3*, implementează, de asemenea, o masă de culoare optimă DCI-P3 pentru tehnologia CinematicColor, exclusivă a BenQ, pentru a reproduce culorile autentice ale filmelor de la Hollywood.

Nu contest faptul ca el este calibrat din fabrica insa dupa ce am discutat cu un calibrator am inteles de ce este bine ca orice astfel de aparat sa fie calibrat inca o data strict pentru nevoile utilizatorului. Da, acest proiector poate fi calibrat ulterior pentru a functiona corect la tine acasa.

In timpul utilizarii am utilizat si modurile speciale de care dispune: Cinema si HDR. In modul Cinema proiectorul reda 100% gama de culori Rec.709 si foloseste SDR in loc de HDR. Modul HDR cu gama larga de culoare activata reda 95% din spectrul DCI-P3 si foloseste tehnologia HDR Pro. Este modul ideal atunci cand folosesti un Blu-Ray si continut cu HLG.

Fiind un proiector destinat utilizatorilor entuziasti care doresc sa consume filmele la un nivel cinematografic, W2700 poate reda filmul cu 24 de cadre pe secunda. Pentru puristi asta este un mare avantaj alaturi de modurile mentionate anterior.

Desi am mentionat ca este 4K nu am mentionat numarul de pixeli distinsi pentru fiecare cadru: 8.3 milioane. Pentru a avea un numar atat de ridicat de pixeli utilizeaza tehnologia de 0.47 inch mono DMD DLP. Rezolutia nu este totul, iar numarul mare de pixeli face diferenta atunci cand vizionezi un film si esti atent la detalii. Daca in Full HD nu o sa observi diferente atunci in 4K sigur o sa observi o imbunatatire a imaginii. Practic imaginea este mai clara.

Indiferent de cum alegi sa-l montezi, in tavan sau pe birou, proiectorul are corectie automata Keystone pe verticala care ofera o aliniere perfecta. Este o functie intalnita pe proiectoarele profesionale iar BenQ a reusit sa o aduca la un nivel mai accesibil.

BenQ W2700 este un proiector care mi-a oferit o imagine superba chiar daca nu am reusit sa-l folosesc la adevarata lui valoare. Din pacate. Insa i-am prins gustul, stiu ce poate cu adevarat, l-am inteles si am reusit sa redau aceste impresii incat sa intelegeti ca daca doriti un proiector performant strict pentru a fi utilizat la redarea filmelor, W2700 de la BenQ este o alegere buna dar care necesita cateva cunostinte minime.

La avstore.ro costa 7449 lei. Pare scump dar in realitate pretul este justificat de performanta pe care o ofera si de tehnologiile din segmentul profesional care au ajuns la un nivel mult mai accesibil datorita lui BenQ.