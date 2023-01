Intel Core i9-13900KS atinge 6GHz frecventa maxima

Intel a lansat astazi noul procesor i9-13900KS, primul procesor din lume care atinge 6GHz frecventa turbo fara sa necesite overclock.

Vorbim aici de frecventa turbo, cu 200MHz in plus fata de 13900K lansat recent cu 5.8GHz. Acest lucru este realizat prin binned silicon si atinge un TDP normal de 150W, cu 25W mai mult fata de modelul fara S in coada. De asemenea, in peak are acelasi TDP de 253W, iar in modul Extreme Power Delivery ajunge si la 320W.

Intel spune ca pentru a atinge cei 6GHz este nevoie de o racire AIO si orice placa de baza compatibila. Fiind un procesor hibrid cum Intel ne-a obisnuit de la seria 12, conform unor teste realizate aflam ca cei 6GHz sunt oarecum o minciuna. Doar cateva nuclee P ating 6GHz si doar pentru o scurta perioada de timp. Asadar, Intel a gasit un marketing foarte bun pentru acest procesor, identic din toate punctele de vedere cu 13900K.

Acest nou model costa 699 euro.