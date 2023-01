MacBook ar putea veni cu ecran touchscreen

In 2025 am putea vedea primul MacBook cu ecran tactil. Apple pare sa lucreze la aceasta idee chiar daca Steve Jobs spunea in 2010 ca asa ceva nu este ergonomic si ca nu va functiona niciodata.

Inca la nivel de zvon, aflam ca ideea nu este noua. Se mai vorbea despre un MacBook cu ecran tactil si in 2016. In 2025 am putea vedea si primul MacBook cu ecran OLED, deci probabil va fi o premiera dubla pentru Apple.

Nu stiu daca exista cerere pentru un MacBook cu ecran tactil din moment ce exista iPad Pro. Posibil sa se bata intre ele si sa induca utilizatorii in eroare.