Intel Core Ultra 9 290HX Plus apare în PassMark și se apropie de performanța unui flagship desktop

Un viitor procesor mobil Intel din seria Core Ultra 9, modelul 290HX Plus, a fost surprins în baza de date PassMark, iar rezultatele arată neobișnuit de bine pentru un procesor de laptop. Vorbim despre un refresh al platformei Arrow Lake, pe care Intel ar urma să îl extindă atât pe desktop, cât și pe mobil, în paralel cu direcția Panther Lake prezentată la CES 2026.

În testul single-core, Core Ultra 9 290HX Plus a obținut 5.009 puncte, un rezultat care îl pune la vârf în ierarhia x86 din PassMark și foarte aproape de procesoare desktop precum Core Ultra 9 285K și Core Ultra 7 270K Plus, diferențele fiind, practic, în zona de variație normală între teste. Pentru segmentul mobil, pragul de 5.000 de puncte în single-core este o bornă importantă, mai ales dacă o comparăm cu generația pe care ar trebui să o înlocuiască: Core Ultra 9 285HX ar fi la 4.635 de puncte, deci noul 290HX Plus ar indica un avans de aproximativ 7,5% față de predecesor.

Și mai interesant este scorul multi-core, unde 290HX Plus a atins 66.203 puncte. Asta îl plasează foarte sus chiar și într-un context de desktop, în apropiere de Core Ultra 9 285K și de procesoare high-end de la AMD, iar în zona de laptopuri ar urca pe primul loc în acest moment. În aceeași comparație, ar depăși inclusiv Ryzen 9 9955HX3D cu circa 6,2%, în timp ce Core Ultra 9 285HX ar rămâne în urmă cu aproximativ 12,8%.

Totuși, merită ținut cont de un detaliu esențial: aceste valori provin dintr-un singur rezultat public, deci eșantionul este prea mic ca să tragem concluzii ferme despre performanța finală sau despre comportamentul în laptopuri reale, unde limitele de consum, răcirea și profilurile de boost pot schimba mult situația. În listare apare și un boost maxim de 5,45 GHz pentru 290HX Plus, iar sistemul de test ar fi folosit memorie DDR5-5600 SO-DIMM.

La nivel de configurație, informațiile vehiculate indică un refresh de rutină, cu același tip de structură: 24 de nuclee și 24 de fire de execuție, împărțite în 8 nuclee de performanță și 16 nuclee eficiente. Frecvențele oficiale nu sunt confirmate, însă rezultatul din PassMark sugerează o zonă de 5,4–5,5 GHz pentru boost.

Refresh-ul Arrow Lake ar putea fi anunțat sau lansat în intervalul martie–aprilie 2026, iar atunci vom vedea și cifre consistente din mai multe teste, pe mai multe configurații de laptopuri, nu doar un singur entry într-o bază de date.