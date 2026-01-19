TSMC spune că producția de cipuri AI nu se va opri prea curând

TSMC, cel mai important producător de cipuri din lume, a raportat rezultate record pentru trimestrul 4 din 2025 și spune că valul de cerere pentru hardware AI nu dă semne că se oprește. Mesajul transmis investitorilor este simplu: clienții cer în continuare tot mai multă capacitate pentru cipuri dedicate AI, iar compania se pregătește să susțină ritmul prin investiții masive în fabrici și echipamente.

Pe 15 ianuarie 2026, TSMC a anunțat un profit net de 505,7 miliarde dolari taiwanezi (aprox. 16 miliarde dolari), în creștere cu 35% față de anul trecut, peste așteptările analiștilor. Veniturile trimestriale au ajuns la 33,73 miliarde dolari, plus 25,5% an pe an.

De ce contează? Pentru că TSMC este fabrica din spatele celor mai mari nume din industrie, de la Apple la NVIDIA, AMD sau Qualcomm, iar când TSMC vede cerere în creștere și își urcă puternic bugetul de investiții, înseamnă că și companiile care proiectează cipurile cred într-un ciclu lung de expansiune pe AI.

În același timp, de câteva luni se discută intens despre riscul unei bule AI, inclusiv după avertismente publice venite din industrie. În contrast, CEO-ul C.C. Wei spune că a verificat cererea mergând dincolo de comenzile directe. A discutat inclusiv cu marii furnizori de cloud și susține că a văzut argumente concrete că AI-ul produce deja efecte vizibile în business, deci investițiile nu sunt doar entuziasm de moment.

Cel mai puternic semnal rămâne însă planul de cheltuieli: TSMC estimează o creștere a veniturilor de aproape 30% în 2026 și a anunțat un buget de investiții între 52 și 56 miliarde dolari pentru acest an, în urcare de la 40,9 miliarde dolari în 2025. Practic, compania cumpără din timp capacitatea de producție necesară pentru următorii ani, mizând că infrastructura AI (data centere, cloud, acceleratoare) va continua să se extindă agresiv.

Tot pe 15 ianuarie 2026 a apărut și o piesă importantă de context geopolitic și economic: SUA și Taiwan au finalizat un acord comercial care reduce tarifele pentru bunurile din Taiwan la 15% și include angajamente de investiții taiwaneze de ordinul a 250 miliarde dolari în SUA. În acest climat, extinderea capacităților TSMC din Arizona devine și mai relevantă, atât comercial, cât și strategic.