Intel a lansat Arc: brandul lor de placi grafice performante

Intel tocmai a lansat un brand nou, numit Arc, sub care vor scoate, incepand cu anul viitor, chip-uri grafice performante pentru gaming si nu numai.

Sub brandul Arc vor fi lansate solutii grafice pentru gaming, editare video sau chiar supercomputere. Asta pentru ca arhitectura pe care se bazeaza (Intel X) Intel Arc este una scalabila.

Primele solutii grafice, care se vor gasi atat in laptop-uri cat si pentru desktop-uri, vor veni pe piata in primul trimestru din 2022. Numele lor de cod sunt Battlemage, Celestial and Druid.

Ramane de vazut vor face, cat de performante vor fi si… cat vor costa. Mai multe detalii, dar tot non-tehnice, gasiti in comunicatul de presa.