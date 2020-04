iPhone 11 – record de vanzari in primul trimestru

Asa cum estimat inca de la lansare, iPhone 11, 11 Pro si 11 Pro Max au stabilit noi recorduri de vanzari in acest inceput de an. Discutam momentan doar despre piata din SUA acolo unde aceste telefoane au avut o cota de piata de 66%.

In primul trimestru din acest an pe piata din SUA, iPhone 11 a avut o cota de piata de 37%. Modelele mai scumpe iPhone 11 Pro si Pro Max au avut impreuna o cota de piata de 29%. Practic ce s-a intamplat anul trecut cu modelele XR si XS se repeta si anul acesta cu noile modele.

Cu 13% cota de piata se afla iPhone 8, cel mai ieftin model disponibil pana de curand pe piata. Acesta a fost retras din fabricatie pentru a intra in scena noul iPhone SE.

“We see clearly how iPhone owners now keep their phones for increasingly longer time,” said Mike Levin, CIRP Partner and Co-Founder. “In the most recent quarter, 28% of buyers kept their old phone for three years or more, compared to only 12% four years ago. A steady high single-digit percentage of iPhone buyers upgrade their phones each year. So, the good news for Apple is, consumers increasingly buy mostly the newest, more expensive phones. But, they now keep those phones for a much longer time, well past the typical two years from a few years ago. This slows the upgrade cycle and reducing unit demand in a saturated market.”