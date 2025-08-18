Volkswagen introduce un abonament lunar pentru creșterea puterii modelului electric ID.3

Pentru a debloca întregul potențial al modelului electric Volkswagen ID.3, consumatorii din Regatul Unit vor avea opțiunea de a achita un abonament lunar. Măsura este una controversată, dar deja prezenta în domeniul auto, Tesla și BMW oferind astfel de achiziții pentru a crește puterea motorului sau a debloca anumite funcționalități. Practic, mașina este capabilă de mai mult, însă este limitată artificial din software cu scopul de a aduce venituri ulterioare. Pentru Volkswagen ID.3 subscripția costă 16.5 lire pe lună, 165 lire anual sau 649 lire pe viață, în cazul din urmă rămânând atașată mașinii și nu proprietarului.

Bineînțeles, consumatorii nu privesc cu ochi buni măsurile de acest fel, considerându-le lipsite de sens și abuzive. Însă reprezentanții Volkswagen se apără și menționează că măsura are ca scop reducerea costurilor pentru modelele mai accesibile, păstrând în același timp și opțiunea upgrade-ului facil, fără intervenții fizice. Totodată, aceștia menționează că astfel de măsuri nu sunt exclusive vehiculelor electrice și că au fost implementate în trecut și în cazul motoarelor pe benzină sau diesel.

Sursa: BBC