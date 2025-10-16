iPhone 18 va veni cu cameră cu diafragmă variabilă

Nici bine nu s-a lansat seria iPhone 17, că Apple confirmă deja cofirmă că iPhone 18 va primi o îmbunătățire semnificativă la cameră prin introducerea diafragmei variabile pe modelele Pro și Pro Max, o funcție care depășește capacitățile Galaxy S26 Ultra și marchează întoarcerea acestei tehnologii în segmentul premium.

Diafragma variabilă permite controlul precis al cantității de lumină care ajunge la senzor, oferind utilizatorilor mai mult control creativ și profesional asupra fotografiei, spre deosebire de Galaxy S26 Ultra care va primi doar o diafragmă mai largă, dar fixă.​

Foarte puține smartphone-uri de pe piață folosesc în prezent diafragma variabilă, Samsung fiind printre ultimii care au implementat-o pe Galaxy S9 și S10, dar au renunțat la ea odată cu Galaxy S20, probabil din cauza costurilor de producție crescute. Tehnologia permite capturi superioare în condiții de iluminare variabilă: diafragma largă îmbunătățește fotografiile în medii întunecate, în timp ce diafragma îngustă oferă o adâncime de câmp mai bună în timpul zilei.​

Pe lângă îmbunătățirea calității imaginilor, diafragma variabilă oferă iPhone 18 un avantaj direct față de Galaxy S26 Ultra, care se va limita la o diafragmă mai largă pentru poze mai bune, dar fără flexibilitatea controlului manual. Apple va putea să promoveze diferite moduri de cameră pentru seria iPhone 18, permițând utilizatorilor să experimenteze cu stiluri fotografice variate și să obțină efecte profesionale prin manipularea adâncimii de câmp.​

Implementarea acestei tehnologii pe iPhone 18 ar putea determina Samsung să reintroducă diafragma variabilă în 2027 pentru a concura cu iPhone 18 și succesorii săi, având în vedere că Galaxy S26 Ultra va avea nevoie de o insulă de cameră redesenată pentru a accommodate îmbunătățirile planificate. Schimbarea marchează o mișcare strategică de către Apple pentru a câștiga teren în segmentul fotografiei mobile premium, unde Samsung domină în prezent prin specificațiile tehnice ale seriei Ultra.​

Sursa