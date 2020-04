iPhone SE 2020 va fi un hit!

Ieri s-a lansat iPhone SE, un telefon de doar 2000 si un pic de lei, compact si extrem de performant. Va fi unul dintre cele mai vandute telefoane din acest an si cu siguranta cel mai bun telefon compact din ultimii ani.

Noul SE va fi un hit si nu doar ca este un Apple. Este singurul telefon cu adevarat compact din ultima vreme sau mai bine zis din ultimii ani. Intr-o piata in care toti producatorii ne prezinta telefoane de peste 5-6 inch, uneori greu de tinut intr-o mana, SE-ul este oaia neagra. Apple ne-a invatat astazi ca nu conteaza cum arata un telefon atata timp cat functioneaza bine.

iPhone SE are multe avantaje, iar multi oameni il vor cumpara tocmai pentru ca este la fel precum vechiul lor iPhone. Noul SE va fi cumparat in special de cei care au deja un iPhone mai vechi precum primul SE, 6, 7 sau chiar 8.

Faptul ca primesti acelasi telefon, aceeasi forma, aceeasi carcasa, dar cu hardware nou de pe iPhone 11 dar la un pret mult mai mic decat modelele de top este un deal foarte bun. Nu toata lumea isi doreste o schimbare, multi vor acelasi telefon dar functional in continuare.

Aspectul de iPhone 8 este unul dintre cel mai reusit. Este acelasi design de la iPhone 6 restilizat cu sticla pe spate, antene integrate elegant in carcasa, subtire si usor de tinut cu o singura mana. Fara notch, fara margini curbate, fara un screen to body ratio exagerat. Clasic. In plus il poti baga si in apa. Nu toata lumea isi doreste un telefon pentru felul in care arata ci pentru felul in care functioneaza.

Un alt aspect important este camera. O singura camera foto buna de 12MP cu functiile de pe iPhone 11. O camera simpla cu mod Portrait ce poate filma 4K la 30FPS cu HDR. Cel mai mare avantaj al acestei camere este ca va oferi poze clare imediat cum scoti telefonul din buzunar. Fara setari ulterioare, fara mesaje de genul „Mentineti telefonul nemiscat pentru imbunatatirea contrastului” si fara culori suprasaturate. Camera de pe XR face niste poze foarte bune, iar SE va avea aceeasi camera cu functiile de pe iPhone 11.

Touch ID-ul a revenit si cunosc multa lume care il prefera in continuare. Desi sunt fan FaceID si consider ca este o solutie mai buna, TouchID-ul este in continuare o alternativa sigura, rapida si buna, iar multi oameni prefera in continuare amprenta. De aceea SE-ul o sa se vanda foarte bine.

Suportul software pe care il ofera Apple este bine cunosct, iar asta influenteaza mult alegerea unui iPhone. Pentru ca atunci cand alegi sa dai banii pe un telefon Apple nu te gandesti ca schimbi telefonul anul urmatorul sau peste 2 ani. Te gandesti ca-l schimbi dupa ce nu mai primesti nici o versiune noua de iOS, adica dupa 4-5 ani. Te gandesti ca telefonul va functiona la fel ca in prima zi si dupa 2, 3, 4 sau 5 ani, adica fara lag, fara blocaje, fara aplicatiile care nu pot rula corect. Sigur, bateria va fi o problema caci dupa 2-3 ani nu va mai avea aceeasi capacitate, insa se poate schimba foarte usor la un pret modic.

Pretul este cel mai important aspect. Pentru ca tot ceea ce am spus mai sus este in raport cu cei 2300 lei pe care trebuie sa-i platesti pentru telefon in versiunea de 64GB. Pariez un 2500 lei pentru versiunea de 128GB. La banii astia primesti:

Procesorul A13 Bionic care se afla si pe iPhone 11 si iPhone 11 Pro

Wireless Charging

Wi-Fi 6

Rezistenta la apa si praf

Ecran de 4.7 inch HD

Incarcare rapida

Filmare 4K 30FPS HDR

Inregistrare stereo

Touch ID

Dual SIM si eSIM

Camera de 12MP cu functiile de pe iPhone 11

5 ani de update-uri

De aceea iPhone SE o sa fie un hit. Pentru ca ofera tot ceea ce gasesti la un telefon de 4000 de lei dar la jumatate din pret. Plus un design compact. Cu siguranta nu se adreseaza celor care prefera telefoanele mari.

Va fi cumparat in special de utilizatorii actuali de iPhone care vor un upgrade, dar si celor care vor sa incerce pentru prima data un iPhone si nu vor sa ramane cu o gaura mare in portofel. Cunosc deja 2 persoane care il vor cumpara, iar prietena mea il va precomanda imediat cum apare la eMAG (exista o pagina de abonare pentru asta, sa fiti anuntati cand vine), deci o sa avem un review destul de rapid.

Pretul in Germania este de 480 de euro cu tot cu taxe deci 2300 de lei la noi. Abia astept sa-l vad in realitate.