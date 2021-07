iPhone SE 3 ar putea fi lansat anul urmator

Cam devreme daca ma intrebati pe mine, mai ales ca intre primul SE si iPhone SE 2 lansat anul trecut este o distanta de 4 ani. Dar asa cum zvonurile au tot aparut, este posibil sa-l vedem lansat alaturi de tehnologia 5G.

Am mai scris despre asta AICI, spunand ca Apple vrea sa aiba cel mai ieftine iPhone cu 5G prin intermediul modelului SE 3. Noile informatii ne prezinta un iPhone SE 3 complet diferit, cu un ecran fara notch dar cu o camera frontala integrata in display.

Va prelua procesorul Apple A14 Bionic de pe seria iPhone 12, probabil acelasi senzor foto principal de pe iPhone 12, dar nu stim ce s-a intamplat cu notch-ul. Oare SE 3 sa vina cu un buton home clasic care sa integreze Touch ID? Oare senzorul de amprenta este integrat in ecran sau intr-un buton lateral? Asta nu stim.

Ramane de vazut in timp cand mai apar si alte informatii. Cu cat apar mai multe cu atat sansele ca telefonul sa existe cresc.

Analistul Ming-Chi Kuo a spus in numeroase informatii ca Apple doreste sa ofere un telefon cu 5G foarte accesibil in special pentru tarile sarace. India, China, Filipine si multe tari din Asia isi doresc un telefon puternic cu 5G, insa preturile pentru modelele de top sunt foarte mari. Un iPhone accesibil cu 5G le-ar putea oferi o cota de piata mai buna in aceste zone.

Drept dovada, iPhone SE 2 s-a vandut extrem de bine, iar iPhone 12 Mini abia s-a vandut din cauza lui si a fost scos din productie.