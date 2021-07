Review Huawei MateBook D15 – un laptop la un pret foarte bun

Laptop-urile Huawei au fost laudate in mai toate review-urile si cu oricine am vorbit concluzia a fost aceeasi: sunt bune! Am luat contact pentru prima data cu Huawei MateBook D15, un laptop interesant la un pret bun si vreau sa va arat si parerea mea.

Laptop-urile Huawei nu sunt pentru gaming ci pentru mediul corporate. Cine alege un laptop de la Huawei nu-l va alege ca sa se joace Cyberpunk 2077. Ele au fost concepute de la bun inceput sa fie ideale intr-un mediu corporate, sa arate bine atunci cand sunt puse intr-un birou, sa ofere o autonomie buna, sa fie silentioase si sa ofere suficienta performanta pentru a putea lucra cu aplicatii office.

MateBook D15 este un laptop excelent pentru oamenii care doresc un laptop „de munca”, un cal de povara, o unealta care sa-i ajute sa fie mai eficienti la munca si sa nu coste o avere.

Pretul mi se pare foarte bun pentru ceea ce ofera si in echiparea cu procesor i3 mi se pare chiar un best buy. La 2300 lei sa primesti un laptop aratos, bine construit pentru acesti bani, 8GB RAM, 256GB SSD si procesor i3 din generatia 10 eu zic ca este mai mult decat perfect.

Sunt disponibile mai multe configuratii inclusiv cu procesor din generatia 11 cum a fost si varianta testata de mine. Va las link AICI si vedeti voi ce configuratii sunt si care va plac. Eu voi vorbi doar despre ceea ce am primit la test.

Configuratia care a ajuns la mine este urmatoarea:

Procesor i5-1135G7 gen 11

16GB RAM

512GB SSD

Ecran de 15 inch Full HD IPS

Baterie 45Wh

Placa video Intel Iris Xe

Design

Arata bine de tot pentru acesti bani. Da, poate seamana cu altceva, dar nu doar Huawei s-a inspirat de acolo. Nu s-au suparat ei deci nu vad de ce ne-ar deranja pe noi. Utilizatorul vrea doar sa arate bine si nu ii pasa de unde s-a inspirat producatorul. Mie imi place.

La materiale sta bine. Metalul folosit in constructia sa este de buna calitate pentru suma ceruta pe laptop. Totusi, este plastic nu metal la acesti bani si nu poate sa se simta ca un laptop de 3 ori mai scump. Oriunde pui mana o sa simti calitate si o asamblare de top. Tastatura este singura unde am simtit ca s-a facut putin economie.

Tastatura este foarte compacta, as putea spune chiar usor inghesuita si a trebuit sa ma obisnuiesc cu formatul ei. Dupa 2 zile nu mai avea nici o problema si puteam scrie pe ea fara probleme. Deci trebuie sa ii acordati putin timp.

Pe partea de conectica sta bine dar se putea putin mai bine. Dispune de USB-uri pe toate partile, dar are un singur port USB Type C pe partea stanga care este folosit inclusiv pentru alimentare. Atunci cand laptop-ul este in priza nu aveti acces la nici un alt port USB Type C. Mi-ar fi placut sa mai vad macar unul pe partea dreapta.

Un aspect foarte placut a fost ecranul. Marginile sunt foarte subtiri si acoperirea este in jur de 87%, un procent foarte mare pentru un laptop din aceasta zona de pret.

Tot la acest capitol merita sa mentionez camera web integrata intr-un buton. Este ascunsa foarte discret si nu o poate accesa nimeni deoarece mecanisul nu este electric. Trebuie apasat un buton pentru deschide camera web. Este intre F6 si F7. Asa aveti siguranta ca nimeni nu va poate vedea in cazul in care va temeti pentru acest lucru.

Ecran

Nimic spectaculos desi este un ecran foarte bun in bataia directa a soarelui. Este un 15 inch IPS Full HD cu un strat protector mat care in bataia soarelui se descurca excelent. Culorile sunt vii, luminozitatea maxima este puternica si per total se vede foarte bine.

Difuzoare

Are doua difuzoare stereo care se aud tare si clar. Nu au mult bass dar macar se aud clar si nu distorioneaza la volum maxim. Sunt bune pentru muzica sau pentru conferinte. Sunt foarte ok.

Performante

Laptop-ul nu este proiectat sa ruleze cele mai noi jocuri. Procesorul este capabil sa ruleze fara probleme aplicatii multimedia si office si se misca excelent. Scorul din Cinebench R20 este irelevant pentru mine. Cele aproape 2000 de puncte sunt foarte ok pentru un astfel de model. Laptop-ul deschide orice aplicatie rapid si datorita SSD-ului M.2 de 512GB produs de Samsung.

Vitezele SSD-ului sunt bune si alaturi de cei 16GB de RAM nu o sa aveti probleme in nici o aplicatie. Suita Microsoft Office ruleaza excelent, dar si alte aplicatii des intalnite intr-o firma vor rula fara probleme.

Porneste repede, nu agata, nu am vazut sa fie obosit de o aplicatie anume. Trebuie sa-i cunosti limitele si cam atat.

Temperaturile au fost foarte bune. In idle depinde de temperatura ambientala, in jur de 35 de grade. In full load atinge o temperatura maxima de 95 de grade cu procesorul la 100% pret de 15 minute. Insa niciodata nu va rula la 100% atat de mult timp, motiv pentru care temperatura maxima va sta undeva la 70-80 de grade si variaza.

Autonomie

Mi-a placut mult incarcatorul. Este cat unul de telefon modern si incarca laptop-ul foarte repede. Este de 65W deci este cu incarcare rapida si foloseste portul USB Type C. Poate fi folosit si sa incarci un P40 Pro fara probleme.

Autonomia laptop-ului este de 6-7 ore intr-un regim de utilizare mai intens, dar sunt convins ca folosit mai inteligent poate atinge lejer 8-10 ore de utilizare. Eu l-am tinut doar pe modul Performance inclusiv cand era pe baterie, de aceea va spun ca folosit intr-un mod mai inteligent poate oferi mai multe ore.

Concluzie

Huawei MateBook D15 este un laptop corect. Mizeaza pe un design cunoscut, hardware modern dar nu neaparat cel mai performant, astfel incat sa ramana la un pret accesibil. Este un model office care va rula fara probleme orice aplicatie populara din aceasta categorie, iar autonomia este foarte buna daca doriti sa-l utilizati fara cablu. Este usor de transportat, se incarca repede si noi vi-l recomandam daca sunteti in cautarea unui laptop la bani corecti.

Preturile le gasiti AICI.