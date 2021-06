Presimt un fail marca Apple – iPhone SE 2 cu 5G va fi lansat anul viitor

Presimt un fail marca Apple. Dada, stati linistiti ca stiu si eu cand o dau in bara desi sunt fanul lor. Dar de data asta nu sunt de acord deloc cu ce vor sa faca.

Analistul Ming Chi Kuo, celebru pentru zvonurile oferite in online si care au fost tot timpul adevarate, spune ca Apple va prezenta anul viitor o varianta noua de iPhone SE, dar cu 5G.

„Cheapest 5G iPhone ever” spune Ming-Chi Kuo. Asta inseamna ca Apple vrea sa aiba un iPhone accesibil cu 5G, dar de ce SE 2? Desi s-a bucurat de un real succes, SE 2 este un telefon ideal pentru cei care vor sa intre in ecosistemul Apple. Totusi, sa il relansezi anul viitor cu 5G nu mi se pare o idee buna.

De ce? A fost deja criticat de multi ca fiind un telefon depasit din toate punctele de vedere. Pentru ecosistemul Apple nu este deloc depasit, dar privit din tabara Android este. Nu ar fi astea marea problema pentru ca nimanui nu ii pasa de ce cred ceilalti. Problema este ca in 2022 va fi depasit chiar si pentru ecosistemul Apple.

Daca SE 2 a venit la un pret OK si cu un format placut in 2020, in 2022 sigur acest format nu va fi la fel de bine primit nici macar de utilizatorii de iOS.

Spun asta pentru ca deja toate telefoanele Apple din prezent adopta design-ul lui iPhone X lansat in 2017. In 2022 va fi deja un design de 5 ani vechime, la limita. SE 2 adopta design-ul lansat de iPhone 6 in 2014, adica va avea 8 ani in 2022.

Cei care si-au dorit un telefon mic au ales SE2 sau iPhone 12 Mini. Nu cred ca in 2022 cineva mai alege un telefon atat de mic sau cel putin nu vad de ce ar alege un SE2 cand probabil ar putea exista un iPhone 14 Mini.

Singurul argument pe care SE2 5G il are este India. India, China, Japonia si alte tari sarace. Culmea, iPhone-ul se vinde ca painea calda in tarile enumerate de mine. Sigur s-ar vinde foarte bine acolo iar pentru respectivele piete nu ar fi doar cel mai ieftin iPhone cu 5G ci unul dintre cele mai bune telefoane ieftine cu 5G.

Altfel eu nu-mi explic de ce Apple ar putea face aceasta lansare.

iPhone SE 2 costa acum pe eMAG in jur de 2270 de lei. La MediaGalaxy este 2198 lei.

Gasiti review-ul la iPhone SE2 2020 AICI.