iPhone 9 sau iPhone SE 2 – specificatii si lansare oficiala

iPhone 9 sau iPhone SE 2, inca nu stim exact denumirea oficiala, este in productie si va fi lansat in luna martie. Adica in scurt timp o sa primim un telefon nou de la Apple la un pret foarte mic.

Indiferent de ce denumire va purta, noul telefon va fi succesorul lui iPhone SE din 2016. Conform ultimelor scapari din online, care de obicei sunt reale daca sunt foarte aproape de lansarea oficiala, vom vedea un iPhone 8 cu hardware de iPhone 11.

Senzorul de amprenta TouchID se intoarce pe acest model, vom avea o singura camera foto (probabil aceeasi de pe iPhone XR sau iPhone 11 dar fara functia Wide), noul procesor Apple A13 Bionic, 3GB de RAM si stocare de 64 sau 128GB.

Pretul estimat este de 399 de dolari, un pret foarte bun pentru un telefon cu o durata de viata de 4-5 ani.