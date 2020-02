AMD Ryzen 9 4900U – procesor cu 8 nuclee pentru laptop-uri

Un nou procesor AMD a fost scapat pe internet de Lenovo. Este vorba de un octa core Ryzen 9 4900U cu un TDP de 15W dintr-o generatie noua in care ne punem mari sperante. Seria 4000 pentru laptop-uri este bazata pe procesul de fabricatie de 7nm si arhitectura ZEN2, iar Ryzen 9 4900U este un procesor cu un TDP foarte mic, 15W, in contextul in care este un octa core cu 16 fire de executie. Cel putin asa spun zvonurile.

Informatia le-a scapat celor de la Lenovo care au publicat pe Youtube o fisa tehnica pentru Yoga Slim 7 de 14 inch. Au sters clipul imediat, dar cineva a fost pe faza. Informatii oficiale nu avem, dar stim sigur ca procesorul exista.

Ca idee, Ryzen 7 4800U atinge 4.2 GHz, deci ne asteptam ca Ryzen 9 4900U sa atinga frecvente mai mari.

Sursa: guru3d