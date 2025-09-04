Irina Rimes + HUAWEI Pura 80 Ultra = videoclip cu zoom, bliț și magie moldovenească :)

Huawei și Irina Rimes au făcut un combo neașteptat: muzică Drum and Bass + folclor + flagship cu superputeri foto.
Rezultatul? Videoclipul „DnB Moldovenesc”, filmat într-un skate park, cu skateri care zboară și un telefon care… îi prinde în aer. La propriu.
În loc de cameră de filmat, Irina a avut alături HUAWEI Pura 80 Ultra – un telefon care știe să facă zoom 9.4x, să filmeze 4K în întuneric și să surprindă fiecare trick ca un paparazzo cu superputeri. Fotograful Mihai Antonio Vasile, premiat în competiția XMAGE, a pus telefonul la treabă și a scos cadre care par scoase dintr-un film cu supereroi.
Pura 80 Ultra are mai multe blițuri decât un concert rock, un senzor HDR de 1 inch și funcția „Moving Picture” care face ca orice mișcare să pară regizată. Nu degeaba a luat 175 de puncte în DXOMARK, adică locul 1 mondial. Da, telefonul e mai bun decât multe camere profi.
Și dacă vrei să-l ai și tu, îl găsești în HUAWEI Store. Până pe 30 septembrie, primești cadouri, puncte bonus și reduceri la ceasuri și căști. Practic, îți iei un telefon și pleci cu jumătate de magazin.
