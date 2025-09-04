Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Dacia a lansat motorul Hybrid G 150 4×4 – cutie automata cu padele pe volan, 4×4, motor electric pe puntea spate si 1500km autonomie
Masinile electrice se vand foarte bine si fara programul rabla
Tot ce trebuie să știi despre: cum îți faci un playlist cu ajutorul AI și îl imporți în Spotify
Rezultate sondaj: Veți amâna achizițiile tech în perioada următoare, având în vedere situația financiară din țară?
Sondajul de marți: Ați primit deja facturile de energie electrică cu noile valori?
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (XRF7GM) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Irina Rimes + HUAWEI Pura 80 Ultra = videoclip cu zoom, bliț și magie moldovenească :)

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

Huawei și Irina Rimes au făcut un combo neașteptat: muzică Drum and Bass + folclor + flagship cu superputeri foto.

Rezultatul? Videoclipul „DnB Moldovenesc”, filmat într-un skate park, cu skateri care zboară și un telefon care… îi prinde în aer. La propriu.

În loc de cameră de filmat, Irina a avut alături HUAWEI Pura 80 Ultra – un telefon care știe să facă zoom 9.4x, să filmeze 4K în întuneric și să surprindă fiecare trick ca un paparazzo cu superputeri. Fotograful Mihai Antonio Vasile, premiat în competiția XMAGE, a pus telefonul la treabă și a scos cadre care par scoase dintr-un film cu supereroi.

Pura 80 Ultra are mai multe blițuri decât un concert rock, un senzor HDR de 1 inch și funcția „Moving Picture” care face ca orice mișcare să pară regizată. Nu degeaba a luat 175 de puncte în DXOMARK, adică locul 1 mondial. Da, telefonul e mai bun decât multe camere profi.

Și dacă vrei să-l ai și tu, îl găsești în HUAWEI Store. Până pe 30 septembrie, primești cadouri, puncte bonus și reduceri la ceasuri și căști. Practic, îți iei un telefon și pleci cu jumătate de magazin.

 

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.