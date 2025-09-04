Masinile electrice se vand foarte bine si fara programul rabla

Potrivit APIA, in luna august s-au vandut mai multe masini noi decat in august 2024, cresterea fiind de 6%. Totusi este impresionant ca masinile electrice au avut o crestere de 93% fata de august 2024, deci se vand foarte bine si fara programul rabla.
Asadar, in primele 8 luni din an avem urmatorul clasament:
- Dacia – 4153 masini vandute
- Toyota – 1634 masini vandute
- Hyundai – 1578 masini vandute
- Renault – 1018 masini vandute
- Skoda – 798 masini vandute
- Ford – 762 masini vandute
- VW – 740 masini vandute
- BMW – 565 masini vandute
- Suzuki – 423 masini vandute
- KIA – 416 masini vandute
Top 10 modele vandute:
- Logan – 1601
- Duster – 1193
- Sandero – 630
- Corolla – 571
- Kona – 538
- Clio – 533
- Bigster – 531
- Tucson – 521
- Yaris Cross – 408
- Octavia – 329
Bigster deja se afla in top 10 si este o masina noua, depasind deja Tucson, rivalul sau direct. Yaris Cross nu este o surpriza, insa e clar ca lumea prefera masinile mai inalte care seamana cu un SUV in detrimentul celor mici. Doar Sandero si Clio par sa se mai vanda bine pentru ca nu exista o alternativa de tip crossover pentru aceste modele (ma refer de la Dacia si Renault).
Participa la discutie!
Remus a zis
Și eu mi-am luat un Inster și din prețul „cu rabla” dealerul mi-a scăzut 5000 de euro, după ce s-au anulat programul inițial.
Am luat Inster la 21250 oiro
Rabla doar distorsionează piata
Remus a zis
Și vorbim de Inster luxury, nu o varianta văi de mama ei rămasă prin cotloanele vaporului.
Partea negativă: eu comandasem varianta pe verde mat și mi-a dat un ivory. Și a scăzut încă 500 euro din preț, valoarea vopselei 😉
In rest mașina e excelenta, am făcut un drum de Cluj Oradea cu o alimentare de 20 de min la o stație in Oradea și un drum Cluj Sibiu pe autostrada, 4 oameni, 130kmh și am ajuns cu 23%baterie in Sibiu la jumbo.
Am făcut cumpărături la jimboz am venit back home dar mai încet -115km/h și am ajuns acasă cu 40% .
Mașina nu e făcută pentru drumuri lungi, eu am luat-o pentru oraș, dar dieselul vechi destinat călătoriilor e stricat raubde tot, așa că mă adaptez.