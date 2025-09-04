Masinile electrice se vand foarte bine si fara programul rabla

Arena IT

Potrivit APIA, in luna august s-au vandut mai multe masini noi decat in august 2024, cresterea fiind de 6%. Totusi este impresionant ca masinile electrice au avut o crestere de 93% fata de august 2024, deci se vand foarte bine si fara programul rabla.

Asadar, in primele 8 luni din an avem urmatorul clasament:

  1. Dacia – 4153 masini vandute
  2. Toyota – 1634 masini vandute
  3. Hyundai – 1578 masini vandute
  4. Renault – 1018 masini vandute
  5. Skoda – 798 masini vandute
  6. Ford – 762 masini vandute
  7. VW – 740 masini vandute
  8. BMW – 565 masini vandute
  9. Suzuki – 423 masini vandute
  10. KIA – 416 masini vandute

Top 10 modele vandute:

  • Logan – 1601
  • Duster – 1193
  • Sandero – 630
  • Corolla – 571
  • Kona – 538
  • Clio – 533
  • Bigster – 531
  • Tucson – 521
  • Yaris Cross – 408
  • Octavia – 329

Bigster deja se afla in top 10 si este o masina noua, depasind deja Tucson, rivalul sau direct. Yaris Cross nu este o surpriza, insa e clar ca lumea prefera masinile mai inalte care seamana cu un SUV in detrimentul celor mici. Doar Sandero si Clio par sa se mai vanda bine pentru ca nu exista o alternativa de tip crossover pentru aceste modele (ma refer de la Dacia si Renault).

Participa la discutie!

  1. Remus a zis

    Și eu mi-am luat un Inster și din prețul „cu rabla” dealerul mi-a scăzut 5000 de euro, după ce s-au anulat programul inițial.
    Am luat Inster la 21250 oiro

    Rabla doar distorsionează piata

    • Remus a zis

      Și vorbim de Inster luxury, nu o varianta văi de mama ei rămasă prin cotloanele vaporului.

      Partea negativă: eu comandasem varianta pe verde mat și mi-a dat un ivory. Și a scăzut încă 500 euro din preț, valoarea vopselei 😉

      In rest mașina e excelenta, am făcut un drum de Cluj Oradea cu o alimentare de 20 de min la o stație in Oradea și un drum Cluj Sibiu pe autostrada, 4 oameni, 130kmh și am ajuns cu 23%baterie in Sibiu la jumbo.
      Am făcut cumpărături la jimboz am venit back home dar mai încet -115km/h și am ajuns acasă cu 40% .

      Mașina nu e făcută pentru drumuri lungi, eu am luat-o pentru oraș, dar dieselul vechi destinat călătoriilor e stricat raubde tot, așa că mă adaptez.

