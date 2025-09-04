Masinile electrice se vand foarte bine si fara programul rabla

Potrivit APIA, in luna august s-au vandut mai multe masini noi decat in august 2024, cresterea fiind de 6%. Totusi este impresionant ca masinile electrice au avut o crestere de 93% fata de august 2024, deci se vand foarte bine si fara programul rabla.

Asadar, in primele 8 luni din an avem urmatorul clasament:

Dacia – 4153 masini vandute Toyota – 1634 masini vandute Hyundai – 1578 masini vandute Renault – 1018 masini vandute Skoda – 798 masini vandute Ford – 762 masini vandute VW – 740 masini vandute BMW – 565 masini vandute Suzuki – 423 masini vandute KIA – 416 masini vandute

Top 10 modele vandute:

Logan – 1601

Duster – 1193

Sandero – 630

Corolla – 571

Kona – 538

Clio – 533

Bigster – 531

Tucson – 521

Yaris Cross – 408

Octavia – 329

Bigster deja se afla in top 10 si este o masina noua, depasind deja Tucson, rivalul sau direct. Yaris Cross nu este o surpriza, insa e clar ca lumea prefera masinile mai inalte care seamana cu un SUV in detrimentul celor mici. Doar Sandero si Clio par sa se mai vanda bine pentru ca nu exista o alternativa de tip crossover pentru aceste modele (ma refer de la Dacia si Renault).