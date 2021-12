Ce ne jucam in vacanta?

Practic astazi este ultima mea zi la birou, iar pana pe 10 ianuarie am tot timpul sa ma joc. Dar ce? Am o lista scurta de jocuri, dar vreau sa aud si parerile voastre.

Mi-am luat acum o saptamana tot pachetul de jocuri Mafia. Recunosc ca Mafia 1 arata senzational in varianta Definitive Edition. Este chiar wow. Inca nu l-am terminat.

Voiam sa incerc si seriile GTA, dar am inteles ca nu sunt foarte reusite. Ma refer la trilogia nou lansata cu GTA 3, Vice City si San Andreas. Le-am jucat le toate cand eram copil si parca as vrea sa le incerc si acum.

CS 1.6, LoL, FIFA 22, BF 2048 sunt alte jocuri din lista scurta pe care le voi incerca in aceasta perioada. Far Cry 6 vreau sa-l cumpar si sa-l termin in perioada asta. Cam astea sunt jocurile la care m-am gandit eu.

Voi ce va jucati? Ce imi recomandati sa incerc?