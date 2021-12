Topul telefoanelor testate de mine în 2021

Se apropie sărbătorile și finalul de an, așa că este momentul oportun pentru a trece în revistă ce am testat în 2021 și cam pe unde se situează, dacă le comparăm între ele.

Și, ca să să fie traba oablă, începem cu telefoanele mobile, pentru că ele sunt cele mai folosite de noi, în viața de zi cu zi, dar și cele mai testate de noi. Dar, ca să fie clar de la început, topul acesta este realizat de mine, ținând cont doar de smartphone-urile testate de mine și nu reprezintă părerea tuturor redactorilor ArenaIT.

Telefoanele testate

Premianții

Pentru că am lăsat linkurile la review-urile complete, nu am să insist prea mult asupra TUTUROR caracteristicilor lor, ci am să evidențiez doar calitatea/calitățile care le scot în evidență. De asemenea, când vom discuta despre prețuri, le voi folosi pe cele actuale, nu cele de la momentul review-ului!

Cel mai bun display

Cu strângere de inimă, voi plasa Motorola Edge 20 PRO înaintea duetului Xiaomi 11T/Xiaomi 11T PRO. Pe locul trei ar veni realme GT, iar primul sub podium se situează vivo x60. Ordinea este subiectivă, ca și restul topului, dar Edge 20 PRO beneficiază și de pe urma factorului surpriză. Nu cred că se aștepta cineva ca Motorola să scoată un telefon cu asemenea display calitativ!

Cea mai bună autonomie/baterie

Aici este extrem de simplu – Xiaomi 11T PRO, cu încărcarea la 120W în 15 minute… ia premiul doi. 🙂 Asta pentru că OnePlus Nord 2, la un preț muult mai mic, are aceleași rezultate ca timp de încărcare. Ultimul loc de pe podium îl prinde realme GT, care are timp de încărcare mai mare, dar sistem de răcire inovativ, care nu permite supra-încălzirea. Premiul patru, cu coroniță, revine lui OnePlus 9.

Cea mai bună cameră foto selfie

vivo V21 și atât! La acest capitol nu are concurenșă deloc printre modelele testate de mine…

Cea mai bună cameră foto principală

OnePlus 9 are parte de experiența și calitatea rezultate din colaborarea cu Hasselblad, așa că primește laurii. Cu toate acestea, vivo x60 nu este departe de el. Dacă nu ar avea probleme cu procesarea imaginilor (prea vii culorile ziua, prea multă lumină noaptea), stabilizarea optică cu gimbal ar fi putut să fie punctul câștigător. Xiaomi 11T si 11T PRO, deși au senzor de 108 Mp, vin abia la final de podium! Zoomul optic 5x al liu Edge 20 mai spală din păcatele camerei, așa că vine pe un onorabil loc patru.

Cel mai bun telefon, pe categorii

La capitolul flagship, Xiaomi 11T și 11T PRO sunt cele mai bune, chiar înaintea lui OnePlus 9, Edge 20, realme GT, vivo x60 și OnePlus 8T. La midrange, there can be only one: OnePlus Nord 2. Telefonul ăsta, cu riscul de a mă repeta, este ce trebuie pentru banii pe care îi plătești. vivo v21 este urmat de Nord CE și, cam atât.

Best buy

La 2000 de lei, nu este vreo îndoială că OnePlus Nord 2 le ia fața tuturor.

Surpriza plăcută a anului

Motorola s-a întrecut cu Edge 20, așa că voi considera că merită să fie primul. Pe locul secund voi plasa vivo, la egalitate de puncte cu realme. Cele două branduri chinezești, nou lansate la noi anul acesta, au parte de telefoane bune. Scumpe momentan, dar bune. Și nici nu au software încărcat, la fel ca și Xiaomi! Știu, asta vă va mira, dar pe ultima treaptă este Allview. Soul X8 PRO este marketat ca flagship (asta și este, printre modelele lor), dar este un midranger, de fapt. Nu impresionează în mod explicit la vreun capitol, dar, per ansamblu, nici nu dezamăgește. Așa că îmi permit să îi acord locul acesta!

La final, the stage is yours, așa că puteți să vă dați cu părerea cu privire la top, sau să adăugați telefoane testate/cumpărate de voi.