Uniunea Europeană introduce o nouă legislație care impune ca toate alimentatoarele și adaptoarele pentru piața europeană să includă cel puțin un port USB-C și cabluri detașabile până în 2028, extinzând mandatul de standardizare de la telefoane și tablete la o gamă largă de electronice de consum.

Regulamentul acoperă console de jocuri, monitoare, routere, încărcătoare wireless, decodoare și chiar injectoare Ethernet PoE, aplicându-se unităților de alimentare externe (EPS) de până la 240W.​

Noua legislație vizează interoperabilitatea și sustenabilitatea, permițând consumatorilor să folosească o singură unitate de alimentare și/sau cablu pentru multiple dispozitive, similar cu situația actuală pentru telefoane și tablete. Alimentarea se face prin standardul USB-PD, iar producătorii vor fi obligați să afișeze puterea nominală pe unitatea EPS, portul de încărcare și chiar pe cabluri, cu rating-ul specificat pentru încărcarea continuă fără căderi de tensiune pentru a preveni cifrele exagerate.​

Un nou logo „Common Charger” va facilita identificarea încărcătoarelor conforme, în timp ce cerințele de eficiență impun standarde minime pentru unitățile capabile să furnizeze peste 10W, cu cerințe mai stricte pentru eficiența medie și în repaus. Plăcile de încărcare wireless trebuie să aibă consum redus în standby, iar circuitul de alimentare să fie extern pentru a fi înlocuibil și reutilizabil.​

Cerințele tehnice includ și un nivel obligatoriu de protecție la supratensiuni, aspect important pentru adaptoarele de routere și puncte de acces Wi-Fi. Anumite categorii de dispozitive sunt excluse: UPS-uri, dispozitive medicale, anumite jucării, trotinete și biciclete electrice, echipamente de iluminat de urgență și dispozitive pentru condiții umede.​

Legislația acoperă atât EPS-urile standalone, cum sunt încărcătoarele terțe, cât și cele furnizate de producători, UE specificând că nu interzice producătorilor să includă un alimentator cu dispozitivul. Măsurile vor economisi 1.070 TWh pe an până în 2030, având în vedere că anual se vând 400 de milioane de EPS-uri cu dispozitivele, legislația europeană standardizând mai eficient USB-C power delivery decât organismul USB-IF.​

