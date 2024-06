MSI a lansat laptop-uri noi de gaming cu AI

MSI a lansat la COMPUTEX 2024 mai multe laptopuri cu AI. Sunt modele de gaming, dar si modele business, dotate cu cele mai noi procesoare Intel si AMD.

MSI nu numai c─â aduce cea mai cuprinz─âtoare gam─â de PC-uri AI+ din industrie, dar introduce ╚Öi mai multe laptopuri ╚Öi dispozitive portabile noi, concepute pentru pasiona╚Ťii de ma╚Öini ╚Öi gamerii din ├«ntreaga lume, a declarat Eric Kuo, vicepre╚Öedinte executiv al MSI ╚Öi director general al NB Business Unit. ├Äi invit─âm pe oaspe╚Ťii din ├«ntreaga lume s─â viziteze standul MSI pentru a experimenta computerele AI de ultim─â genera╚Ťie ╚Öi produsele de gaming interesante.

MSI Prestige si Summit sunt laptopuri business si de productivitate, echipate cu procesoare Intel Core Ultra. Prestige este oferit in trei dimensiuni: 13 inch, 14 inch si 16 inch. Dispun de baterii generoase de pana la 75Wh, cantaresc doar 990 de grame si au camere web de 5MP. Summit 13 AI Evo vine cu stylus la pachet, procesoare Intel Core Ultra si sunt la fel de usoare.

Stealth A16 AI si Creator A16 AI sunt primele laptopuri de 16 inch din lume cu procesoare AMD Ryzen AI din seria 300. Noile procesoare integreaza si NPU pentru AI, au grafica integrata si ofere performante excelente. Noua arhitectura XDNA 2 ofera o performanta de pana la trei ori mai mare decat cea a produselor anterioare. Unitatile grafice integrate sunt Radeon 800M si sunt mai rapide decat generatiiile anterioare.

De asemenea, cine doreste performanta mai buna poate opta pentru solutiile grafice dedicate, care provind de la Nvidia si sunt din seria RTX 40.

Summit A16 AI este o serie de business si foloseste procesoare AMD Ryzen AI 300, baterii de pana la 82Wh si sunt super usoare.

MSI a mai prezentat si Claw 8 AI, prima consola de gamign portabila cu Windows 11 si procesore Intel Core Ultra. A fost prezentata la CES si acum MSI a venit cu imbunatatiri hardware, cum ar fi un port USB C suplimentar cu Thunderbolt 4, butoane LB/RB noi, o baterie mai mare si incarcator mai usor. Are 8 inch in diagonala si este cea mai avansata consola.

De asemenea, MSI a lansat si Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport si Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. Sunt editii speciale in colaborare cu Mercedes si totul se traduce prin design, un logo nou, o carcasa mai usoara si o senzatie de lux si performanta. Are si hardware pe masura, cum ar fi RTX 4080, Intel Core Ultra 9 185H si o racire moderna.