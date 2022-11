Laptop-ul Acer la 999 lei m-a impresionat

In cautarea unui laptop ieftin pentru Word, Excel, Youtube si un serviciu de mail, am ajuns la acest model super accesibil. Laptop-ul Acer de 999 lei pe care l-am cumparat mi-a intrecut asteptarile.

Nu voi intra in multe detalii ca nu am in ce detalii sa intru. Asa cum spuneam in articolul ASTA, daca vrei un laptop super ieftin ai putine optiuni. Pentru mine a fost excelent acest Acer Aspire 3 la 999 lei vandut de eMAG.

Mi-a venit fix a doua zi, deci ieri, si am inceput deja sa-l utilizez. Dar uite ce trebuie sa cunosti despre el.

Nu vine cu Windows, deci am fost nevoit sa instalez Windows 10. Nimic iesit din comun. Doar ca laptop-ul avea blocat din BIOS optiunea de a alege ce sa bootezi prin tasta F8. Asa ca ramaneai cu imaginea asta pe ecran si nu puteai sa treci mai departe.

Am intrat in BIOS prin tasta DEL si am facut acolo modificarea. Am ales ca optiune de BOOT sa fie SSD-ul si dupa stick-ul USB. Ulterior prin F8 mi-am ales ce sa bootez.

Am instalat W10 normal si am depasit aceasta mica problema.

Surpriza iar. Nu exista drivere pentru acest model. Desi am luat cea mai noua versiune de Windows 10, acesta nu mi-a instalat nici un driver, nici macar cel de retea. Asa ca nu am avut net sau sunet. Nici macar netul prin cablu nu a functionat.

Norocul meu a fost ca am avut un adaptor Wi-Fi pe care l-am folosit sa am Wi-Fi. Acesta nu necesita driver. Abia atunci am putut sa trag toate driverele prin update-urile de la Windows.

Am trecut si peste acest pas complicat. Ce ma faceam daca nu aveam acel dongle? Nu stiu…

Dupa toate acestea, laptop-ul m-a surprins placut. Arata bine in primul rand, constructia nu este deloc rea iar ecranul se vede bine de tot. Este un TN de buna calitate. la limita sa zic ca este un IPS.

SSD-ul este rapid si asta il ajuta. Practic intr-o utilizare normala nu simti ca ai un Celeron la bord. Pentru Office, cautari pe internet, filme, se comporta exemplar, fara lag.

Totul se misca rapid incat ai crede ca esti pe alt laptop. La astfel de task-uri nu simti ca folosesti o configuratie slaba nici macar o secunda. Clar ca nu vor merge jocurile pe el, insa pentru un om simplu care vrea doar acces la internet sa mai lucreze una alta de acasa, excelent.

Configuratia nu este rea deloc: 8GB RAM, ecran Full HD, Bluetooth 5.0, USB 3.2, Wi-Fi ac, port LAN, camera web. Chiar este OK, iar SSD-ul de 256GB isi face treaba bine.

Procesorul este evident slab, abia am rulat R20 pe el. Dar este rece, consuma putin si ma ajuta sa am o autonomie ridicata. Inca nu stiu cat ca nu l-am folosit atat de intens.

Alimentatorul are 45W si este super mic. Incape si in buzunarul de la blugi. Am vazut incarcatoare mai mari la telefoane, sincer. La 1.9kg laptop-ul nu este chiar cel mai usor, dar nu pot spune ca e greu sau incomod. Oricum o sa stea in casa.

La banii astia nu poti avea pretentii, iar daca ma tine 2-3 ani si-a scos banii.