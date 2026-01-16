Wolt se transformă într-un mall digital pe telefon prin noul update

Wolt a lansat pe 16 ianuarie 2026 o actualizare majoră a aplicației, disponibilă acum și pentru utilizatorii din România, care modifică semnificativ modul de utilizare a platformei.

Dacă în trecut aplicația era destinată prioritar comenzilor de mâncare, noua versiune pune un accent egal pe cumpărăturile din supermarketuri, farmacii sau magazine de retail.

Această schimbare de direcție se bazează pe statisticile actuale ale companiei, care indică faptul că peste 20% dintre comenzile plasate nu mai provin de la restaurante. Acest lucru demonstrează că utilizatorii au început deja să folosească serviciul pentru nevoi diverse, dincolo de simpla livrare a prânzului sau a cinei.​

Din punct de vedere funcțional, cea mai utilă noutate este „căutarea universală”. Aceasta permite utilizatorului să caute un produs simplu, cum ar fi „cafea”, și să primească rezultate mixte într-o singură listă: atât cafenelele care livrează băutura gata preparată, cât și pachetele de cafea de la magazinele alimentare din zonă. Astfel, prețurile pot fi comparate direct, fără a naviga între meniuri diferite.

​

În opinia mea, această transformare marchează momentul în care Wolt încetează să mai fie doar o aplicație de livrare rapidă și intră în competiție directă cu magazinele online generaliste. Diferența majoră rămâne viteza de livrare, însă linia dintre platformele de delivery și retailul clasic devine tot mai neclară pe măsură ce gama de produse se diversifică.

Noul design include și un buton pentru acțiuni rapide, menit să simplifice procesul de finalizare a comenzii, iar sistemul de recomandări a fost ajustat pentru a învăța din istoricul utilizatorului. Actualizarea este distribuită treptat prin App Store și Google Play.