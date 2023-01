AOC lansează seria de monitoare P3

AOC a anun╚Ťat a ╚Öapte monitoare noi din gama profesional─â P3. Ele au dimensiuni de 24, 27 ╚Öi 34 inci!

Aceste monitoare vin cu paneluri IPS sau VA, au bezeluri ├«nguste pe trei laturi (a patra e cea de jos, cu logo ­čśŤ ), care ofer─â unghiuri largi de vizualizare, suporturi ergonomice care permit multiple tipuri de aranj─âri, hub-uri USB ╚Öi camere video ├«ncorporate.

Pentru cei care le folosesc pentru taskurile de birou, afla╚Ťi c─â ave╚Ťi parte de integrare Microsoft Hello a camerelor de 2 ╚Öi 5 MP la fiecare dintre monitoare! ├Än plus, sunt dotate cu ie╚Öire Display Port ╚Öi USB-C, pentru lucrul cu dockinguri.

Cele ╚Öapte modele sunt ├«mp─âr╚Ťite ├«n trei categorii – QW, CV ╚Öi CW. Prima este una entry-level, care dispune doar de camer─â FHC de 2MP mobil─â cu suport Helo ╚Öi dou─â difuzoare de 5W.

Cea de-a doua vine ├«n plus cu┬á┬ásta╚Ťie de andocare USB-C ├«ncorporat─â, cu conector RJ-45 pentru a direc╚Ťiona conexiunea de re╚Ťea prin USB-C, Power Delivery de 65 W pentru a ├«nc─ârca ╚Öi a alimenta notebook-urile compatibile ╚Öi o ie╚Öire DisplayPort pentru a ata╚Öa ├«nc─â un ecran (├«n sistem daisy chain). ├Än plus, difuzoarele sunt de 2W. Modelul ultrawide CU34P3CV are ╚Öi un comutator KVM ├«ncorporat pentru a controla dou─â computere cu un singur set de periferice (cam cum are nevoie Darius acas─â). Experien╚Ťa multimedia este completat─â de dou─â difuzoare de 2W.

Categoria high-end, are adi╚Ťional camera video QHD mobil─â de 5 MP (are ╚Öi ea integrare Microsoft Hello) ╚Öi difzoare de 5W. Restul e ca la modelul de mai sus.

Toate monitoarele sunt disponibile cu tehnologia FlickerFree, la pachet cu modul LowBlue ╚Öi ofer─â suporturi ergonomice sau op╚Ťiuni de montare VESA.

Modelele din seria P3 vor fi disponibile începând din martie, după cum urmează: