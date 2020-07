Legion Duel este noul telefon de gaming de la Lenovo

Snapdragon 865+, 144hz rata de refresh si incarcare rapida la 90W sunt cateva dintre caracteristicile telefonului, iar ciudateniile abia aici incep.

Legion Duel vine echipat cu o baterie de 5000mAh, care este impartita in 2 celule de 2500mAh fiecare. Incarcarea se face prin doua porturi USB Tip C, iar bateria ajunge de la 0 la 100% in doar 30 de minute. Procesorul Snapdragon 865+ este racit prin intermediul a doua conducte care disipa caldura, iar motorul de vibratie suporta 100 de modele diferite de vibratii lungi si 13 scurte.

Ecranul este un AMOLED de 6.65 inch cu rata de refresh de 144HZ si 240hz touch sampling. Rezolutia nu am gasit-o specificata. Senzorul de amprenta se afla sub ecran, iar camera de selfie este de tip pop-up pe lateralul telefonului astfel incat sa se poata transmite sesiunile live de gaming fara probleme.

Printre alte specificatii vorbim de 16GB RAM LPDDR5 si pana la 512GB pentru stocare de tip UFS 3.1. Este compatibil cu reteaua 5G si cu Wi-fi 6, iar in materie de camere foto vorbim de un senzor principal de 64MP, unul pentru poze ultra wide de 16MP, iar pentru selfie-uri unul de 20MP.

Pretul de pornire pentru varianta de 8GB RAM/128GB memorie interna este de 500$, in timp ce versiunea de top cu 16GB RAM/512GB memorie interna ajunge la 857$.

Un accesoriu util pentru gameri este docking stationul, care practic transforma telefonul intr-un PC cu Android.