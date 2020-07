Licentele de Windows nu au fost niciodata mai ieftine, de ce ai mai pirata?

De cateva zile am un nou calculator. Da, am renuntat la laptop si am revenit la PC, dar despre asta o sa vorbim intr-un alt articol. Ideea este ca mi-a expirat licenta de Windows pe care o foloseam de prin 2013.

Si am nevoie de alta noua. Cum Windows 10 este gratuit si il poti descarca fara probleme de pe site-ul Microsoft, nu am de gand sa folosesc alt sistem de operare. Problema este licenta. Pana acum am cumparat pentru prieteni licente de la site-urile pe care le-ati tot vazut promovate pe aici.

Consider ca a venit timpul sa-mi comand si eu o licenta pentru mine. Si pentru asta am apelat la magazinul pe care il tot vedeti promovat de noi, MMORC.com. Acestia au oferte bune, din nou, la Windows, Office si chiar pachete promotionale.

Cu toate astea sunt persoane care cauta alternative pe torrenti. Inca sunt oameni care pirateaza Windows 10 desi acesta este GRATUIT! Il poti folosi fara probleme fara licenta daca esti un utilizator simplu care nu face altceva decat sa stea pe Facebook si sa urmaresca filme online.

