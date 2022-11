Asa se livreaza un HDD – eMAG, poate inveti si tu ceva

Stiti povestea cu eMAG si HDD-ul. Am vorbit AICI. Pe scurt, am comandat un HDD si l-am primit in bataie de joc. Pe al doilea l-am primit intr-un plic…Asa ca am comandat de la Vonmag. Priviti si voi cum se ambaleaza si livreaza CORECT un HDD.

Faceti voi comparatie. Mai este ceva de spus? Baietii astia de la Vonmag nici macar nu sunt din Bucuresti. Tot la acelasi easybox am primit comanda, dar mult mai bine. Folie cu bule + pungi cu aer.

Asadar, felicitari Vonmag. Voi tineti la clienti. O sa mai comand de la voi. Chiar a fost mai ieftin cu 60 de lei decat pe eMAG ­čÖé Apropo, de la eMAG am primit un calduros „kind reminder” dupa ce le-am sesizat cele doua colete trimise in bataie de joc.