Logitech G Pro X – tastatura de gaming pentru profesionisti

Gama G Pro X dispune, pe lângă căștile despre care v-am povestit aici, și de o tastatură gândită și construită alături de gamerii de elită din întreagă lume pentru competiții de eSports.

Tastatura se remarcă în primul rând prin designul compact: nu prezintă butoanele numerice din partea dreaptă. Astfel, prezintă un număr de 87 de taste, dintre care 12 sunt taste macro programabile (de la F1 la F12) cu ajutorul software-ului Logitech G Hub. Avem două taste speciale, una pentru a dezactiva/activa iluminarea și una pentru a activa/dezactiva modul gaming și macro-urile preferențiale configurate. Cablul micro USB este detașabil pentru a putea fi transportată cu ușurință. Piciorușele de cauciuc ajută ca tastatura să nu alunece pe diverse tipuri de suprafețe și sunt reglabile pe 3 nivele astfel încât se poate găsi cu ușurință o poziție optimă pentru fiecare jucător. Construcția este solidă, așa că cei mai slabi de nervi nu vor avea probleme să-i cauzeze dauna totală foarte ușor. Mi-ar fi mai milă de mâinile lor decât de această tastatură.

Sistemul de iluminare de tip RGB nu poate lipsi și este la rândul lui personalizabil cu ajutorul suitei Logitech G Hub, iar setările sunt salvate în memoria internă a tastaturii.

În România, la ora actuală singura variantă care se găsește la dealerii locali este cea dotată cu switchurile mecanice GX Blue, iar acestea pot fi înlocuite cu totul de către jucători dacă preferă alt model. Bineînțeles, acestea vor trebui achiziționate separat și costă 50$.

Switch-urile GX Blue transmit un feedback foarte precis și au o cursa de 4mm. Acestea sunt și zgomotoase. Sunetul pe care îl produc este ascuțit și de scurtă durata, puteți rula un test aici. Acum nivelul de zgomot este un aspect tolarabil sau plăcut pentru fiecare utilizator în funcție de preferințe. Pe de altă parte, o tastatură mecanică fără un zgomot aparte pare o experiență incompletă.

La nivel de utilizare și distanță dintre butoane, doar lucruri bune am de spus. Degetele navighează natural între taste și nu vei avea nevoie de o perioada mare de acomodare. Butoanele sunt construite dintr-un plastic de calitate și au un feeling foarte plăcut la atingere pe lângă feeback-ul precis.

Am ales din nou CS: GO, am încercat să mă joc Rainbox Six: Siege (spun încercat pentru că nu mă descurc grozav cu jocul), am scos de la naftalină Left 4 Dead 2 și Doom Eternal. M-am împăcat foarte bine cu toate titlurile și tastatura. Faptul că este compactă a lăsat mai mult spațiu pentru mouse și experiența a fost mai aerisită, cu mai mult loc de desfășurare pentru mouse. Eu am trecut de la o tastatură cu palmrest la aceasta fără, reglajul pe 3 nivele m-a ajutat să găsesc înălțimea potrivită pentru mine.

Tastatura mecanică a celor de la Logitech o gășiți la prețul de 435 RON, adică puțin sub 100 de euro și cu 30% mai puțin decât pe site-ul oficial. Este o alegere excelență pentru oricine practică gamingul competitiv sau dorește o experiență plăcută in timpul jocului chiar si dacă vorbim de titluri single-player. Este bine construită, comod de folosit ore în șir, cu un design minimalist și atractiv.