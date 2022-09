LG LX3 este primul monitor care se curbează printr-o apăsare de buton

LG a găsit o nouă aplicație pentru panourile OLED flexibile – monitoarele care se curbează printr-o apăsare de buton. OLED FLEX LX3 este primul astfel de monitor și are o diagonală de 42″, rezoluție 4K, rată de refresh de 120 Hz și poate fi curbat pe 20 de trepte, de la plat la 900R. În plus, are un timp de răspuns de doar 0.1 ms, HDMI 2.1, suport pentru variable refresh rate (VRR), precum și auto low latency mode (ALLM). Suportă, de asemenea, tehnologiile AMD FreeSync Premium și NVIDIA G-Sync.

Are inclusiv funcții de smart TV prin WebOS și oferă afișare multi-view din mai multe surse și image resizer pentru a redimensiona zona afișată la 27″ sau 32″. Dispune, de asemenea, de patru porturi HDMI 2.1, TV tuner, conectivitate Wi-Fi 6 și difuzoare de 40 W cu Dolby Atmos.

Monitorul va fi expus în cadrul IFA Berlin 2022 în perioada 2 – 6 septembrie. Momentan, nu se cunosc detalii legate de disponibilitate și preț.