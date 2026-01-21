Mi-am luat cartelă prepaid DIGI. Iată cum a fost tot procesul și primele impresii

Dacă tot sunt în acel moment al vieții în care testez noutățile de pe piața de telecom din România, am zis să o fac și pe asta și să cumpăr o cartelă prepaid de la DIGI.

Despre lansarea lor a scris Răzvan aici și planul era să le testez serviciul încă de pe atunci. Doar că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, nu-i așa? Inițial, la început de decembrie, când am mers în magazin, oamenii de acolo mi-au spus că nu au cartele pe stoc și că le așteaptă și ei cu interes. Apoi a venit concediul de iarnă, cu zăpezi, sărbători și vacanță, așa că am uitat. Asta până vinerea trecută, când am mers din nou la o reprezentanță DIGI, unde am aflat că au primit cartele, dar că se face un update de soft și nu le pot vinde atunci.

Mică paranteză: nu înțeleg de ce companiile locale și statul nostru nu sunt capabile să implementeze un software nou sau să îl updateze fără întreruperi. Nu de alta, dar Hidroelectrica ne-a demonstrat deja anul acesta și în 2023 asta, iar Ghișeul.ro s-a blocat fix când să plătim noile taxe mărite!

Revenind la subiect, am revenit și eu luni la ghișeu, cu speranța că acum voi putea cumpăra acel SIM prepaid pentru care venisem deja de două ori și care devenise un fel de Nemesis personal. De data asta am avut noroc și am plecat cu cartela, dar și cu un post-it cu explicațiile pașilor de urmat.

Din moment ce doamna de acolo a fost nevoită să facă asta, după ce a consultat o agendă unde își notase informațiile în prealabil, aș zice că nu sunt prea mulți mușterii pe care să îi servească.

Achiziția m-a costat 24,63 lei, din care TVA este 4,27, iar restul sunt cei 4 euro cu care e încărcată cartela, ceea ce se traduce într-un curs de 5,09 lei/euro, adică fix cât arăta și BNR pe site. Uite și o bulină albă pentru DIGI!

Problema a fost că, după activarea la *777 am făcut eu ceva greșit, pentru că oferta de la *100# nu se putea activa în ruptul capului. Așa că a fost nevoie să verific creditul disponibil ca să aflu că mai am 3,99 euro din cei 4! Așa că, în loc de oferta de 4 euro, a trebuit să mă mulțumesc cu cea de 2,5.

Ca să fie testarea completă, am făcut și un test de viteză, dar aici nu aveam mari speranțe, pentru că știu ce rezultate au la abonament, că doar am patru acasă. 🙂

Ce-i drept, nu voi avea nevoie de partea asta, pentru că scopul achiziției este altul: să văd dacă este compatibil cu sistemul meu de alarmă de la casă, care funcționează prin GSM. Practic, mă anunță prin SMS sau apel dacă am armat, dezarmat sau am o alarmă undeva, iar eu îi pot da anumite comenzi tot prin mesaje text. În mod normal aș fi avut de la ei de la început SIM-ul, doar că, la momentul în care am montat alarma, DIGI nu era compatibil cu acel modul de comunicație. Nu mă întrebați de ce, nu mai rețin detaliile, dar știu că am încercat în 2010 figura fără succes. Posibil să fie din cauza faptului că rețeuau lor era exclusiv 3G, iar modemul meu doar 2G.

Concluzia, dacă ar fi să am una, este simplă – dacă aveți nevoie de o cartelă și nu de un abonament, fără mari pretenții la viteze de descărcare, dar cu o infrastructură solidă în spate, cartelele prepaid de la DIGI sunt soluția. Dacă aveți alte nevoi, vă recomand un abonament de la ei sau de la alt operator, după cum vă e mai ok.

UPDATE: Probabil vă întrebați unde a dispărut acel cent critic care m-a privat de opțiunea dorită. Explicația e tehnică, dar simplă și dureroasă: smartphone-urile moderne sunt „flămânde” după conexiune. În secunda în care telefonul s-a conectat la rețea, dacă datele mobile au fost active chiar și pentru o clipă, terminalul a făcut un mic trafic de date (un „handshake” rapid cu serverele Google sau Apple, o sincronizare meteo sau o notificare). Fiind pe tarif standard, fără opțiunea activă încă, sistemul m-a taxat instant din creditul existent. Așadar, învățătură de minte pentru voi: opriți datele mobile din setări înainte să introduceți o cartelă nouă în telefon! Activați-le doar după ce primiți SMS-ul de confirmare a extraopțiunii. Altfel pățiți ca și mine!