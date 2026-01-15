Revolut verifică acum cine te sună

Revolut lansează o funcție care îți spune în timp real dacă persoana cu care vorbești este într-adevăr un agent Revolut, un pas gândit să combată explozia înșelătoriilor prin impersonare.
Când deschizi aplicația în timp ce ești într-un apel, apare un banner live care confirmă legitimitatea convorbirii sau îți afișează un avertisment clar dacă nu vorbești cu Revolut – inclusiv pentru apeluri prin aplicații de voce. Dacă nu este Revolut, atingi bannerul și primești pași acționabili pentru a raporta tentativa și a-ți securiza contul.
Motivul e simplu – atacatorii folosesc voci sintetice și tactici de inginerie socială tot mai credibile, iar un studiu din 2021 arată că doar 25% dintre oameni disting corect o voce deepfake, ceea ce alimentează fraudele de tip APP în care victimele sunt presate să mute bani sau să aprobe tranzacții. Funcția este deja activă pe iOS – pe Android trebuie activată manual din Security Hub.
Noutatea se adaugă unei suite mai largi: apeluri în aplicație pentru a discuta în siguranță direct cu suportul Revolut, Wealth Protection și Street Mode pentru verificări biometrice și întârzieri controlate ale transferurilor – iar în 2024, sistemele anti-fraudă ale companiei au împiedicat pierderi de peste 600 de milioane de lire.
În esență, mi se pare o idee bună. Chiar ieri mă sunase cineva din partea Revolut să analizăm o plată de 75 dolari din contul meu către Amazon Prime Video. Am intuit că e o tentativă de fraudă, mai ales că sunt atent la plățile mele, dar am vrut să văd până unde merge ”tupeul” lui. A închis atunci când i-am spus că nu îi spun când am folosit ultima dată Revolut pentru plată, pentru că el mă sună de la… Revolut. 🙂
Mic ghid util – cum o folosești eficient:
- Pe Android, deschizi Security Hub și activezi manual Call Identification, apoi revii în app când ești sunat și urmărești bannerul.
- Eviți să continui convorbiri „extern” – cere întotdeauna trecerea pe apel în aplicația Revolut sau revino tu din chatul oficial.
- Dacă vezi alertă că nu vorbești cu Revolut, atinge bannerul, urmează pașii de raportare și blochează imediat orice plată suspectă.
Participa la discutie!
vlad_dsc a zis
Mie nu-mi apare încă funcția in Securitate pe Android.