Revolut verifică acum cine te sună

Revolut lansează o funcție care îți spune în timp real dacă persoana cu care vorbești este într-adevăr un agent Revolut, un pas gândit să combată explozia înșelătoriilor prin impersonare.

Când deschizi aplicația în timp ce ești într-un apel, apare un banner live care confirmă legitimitatea convorbirii sau îți afișează un avertisment clar dacă nu vorbești cu Revolut – inclusiv pentru apeluri prin aplicații de voce. Dacă nu este Revolut, atingi bannerul și primești pași acționabili pentru a raporta tentativa și a-ți securiza contul.

Motivul e simplu – atacatorii folosesc voci sintetice și tactici de inginerie socială tot mai credibile, iar un studiu din 2021 arată că doar 25% dintre oameni disting corect o voce deepfake, ceea ce alimentează fraudele de tip APP în care victimele sunt presate să mute bani sau să aprobe tranzacții. Funcția este deja activă pe iOS – pe Android trebuie activată manual din Security Hub.

Noutatea se adaugă unei suite mai largi: apeluri în aplicație pentru a discuta în siguranță direct cu suportul Revolut, Wealth Protection și Street Mode pentru verificări biometrice și întârzieri controlate ale transferurilor – iar în 2024, sistemele anti-fraudă ale companiei au împiedicat pierderi de peste 600 de milioane de lire.

În esență, mi se pare o idee bună. Chiar ieri mă sunase cineva din partea Revolut să analizăm o plată de 75 dolari din contul meu către Amazon Prime Video. Am intuit că e o tentativă de fraudă, mai ales că sunt atent la plățile mele, dar am vrut să văd până unde merge ”tupeul” lui. A închis atunci când i-am spus că nu îi spun când am folosit ultima dată Revolut pentru plată, pentru că el mă sună de la… Revolut. 🙂

Mic ghid util – cum o folosești eficient: