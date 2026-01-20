Marea Britanie studiază modelul australian: interdicție social media sub 16 ani

Guvernul britanic a deschis o consultație publică privind utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani – inclusiv opțiunea unei interdicții – și a anunțat reguli mai dure pentru utilizarea telefoanelor în școli (inspecții Ofsted pe politicile „phone‑free”).

Miniștri vor merge în Australia să evalueze la fața locului modul în care funcționează noua lege care interzice conturile sub 16 ani pe marile platforme. Pachetul aflat în discuție include și creșterea „vârstei digitale a consimțământului”, „streaks” și „infinite scrolling” limitate, plus „phone curfews” pentru minori.

Anunțul Londrei a fost confirmat și de alte surse: guvernul e „deschis” unei interdicții în urma intrării în vigoare a modelului australian în decembrie, iar consultarea va testa inclusiv pragul de vârstă și designul de produs (cum ar fi eliminarea mecanicilor care cresc dependența). Presa britanică anticipează că Executivul va publica ghiduri de timp de ecran pentru copii 5–16 ani și va răspunde consultării în vară.

Marea Britanie are deja o bază normativă robustă: Online Safety Act (OSA) impune platformelor să folosească age assurance „highly effective” acolo unde copiii pot fi expuși la conținut dăunător (inclusiv pornografie, auto-vătămare, tulburări alimentare), iar Ofcom a emis Codurile de Protecție a Copiilor, care devin reper de conformitate de la 25 iulie 2025 (fără a fi obligatorii per se, dar asigură „presumția de conformitate”). În paralel, indicatorii guvernamentali arată creșterea verificărilor de vârstă și scăderea vizitelor la site‑uri porno după intrarea în vigoare a OSA.

Din 2020, UK are și Age‑Appropriate Design Code („Children’s Code”) al ICO, care cere standarde precum „high privacy by default”, limitarea geolocației, interzicerea „nudge‑urilor” care slăbesc confidențialitatea și transparență adaptată vârstei. O eventuală interdicție pentru cei sub 16 ani s‑ar suprapune unei arhitecturi deja orientate pe „protejarea copiilor în digital, nu de digital”.

Dar, hai să vedem ce copiază Regatul Unit din legislația Australiei. Apropo, fun fact, aceasta din urmă este parte a Commowealth-ului, iar conducătorul ei este taman Regele Angliei. 🙂 Australia a introdus, la 10 decembrie 2025, un regim unic în lume, până acum: platformele mari (TikTok, Instagram, YouTube, X, Snapchat ș.a.) trebuie să ia „măsuri rezonabile” pentru a împiedica adolescenții sub 16 ani să dețină conturi. Nerespectarea poate aduce amenzi de până la 49,5 milioane dolari australieni. Foarte important de menționat este faptul că nu se penalizează copiii sau părinții, pentru că ținta autorităților sunt companiile care dețin platformele sociale.

Voi ce părere ați avea despre o măsură similară pe plan local?

Sursa