Netflix sparge pușculița de cash pentru achiziția Warner Bros.

Netflix și Warner Bros. Disney au schimbat oferta într‑o tranzacție integral în numerar la 27,75 $/acțiune pentru studiourile Warner Bros și HBO Max – mișcare care simplifică structura, dă mai multă certitudine acționarilor și grăbește drumul spre vot în aprilie 2026.

Pachetul se finanțează din cash, linii de credit și finanțare angajată, cu aranjeri principali Wells Fargo, BNP Paribas și HSBC. În paralel, rețelele liniare vor fi desprinse în entitatea separată Discovery Global înainte de închidere. Valoarea de întreprindere a acordului rămâne 82,7 miliarde dolari.

Rivalul Paramount Skydance insistă cu o ofertă ostilă all‑cash de 30 $/acțiune pentru întreaga companie, însă consiliul Warner o consideră mai riscantă și a respins‑o. Paramount a dat în judecată WBD ca să forțeze divulgarea analizelor financiare, dar judecătorul a respins cererea de urgentare. Între timp, Warner Bros. a depus deja la SEC documentele preliminare pentru votul pe oferta Netflix.

Pe bursă, acțiunile Netflix au rămas sub presiune după anunțul inițial din decembrie – tipic pentru compania care cumpără – cu o scădere de două cifre în luna respectivă, deși titlul se tranzacționează acum în jur de 88 $ pe acțiune.

Vreți părerea mea? Mutarea pe cash integral e pragmatică – taie discuțiile despre variabilitatea acțiunilor Netflix, pune presiune pe Paramount și ridică șansele unui vot rapid. Totuși, marea întrebare rămâne antitrust‑ul și integrarea operațională la scară uriașă. Dacă trece, Netflix își securizează un catalog care poate seta agenda culturală pe ani – dacă nu, rămâne cu nota de plată pentru efort și volatilitate. Oricum ar fi, la anul sigur se măresc prețurile la abonamentele Netflix – fie pentru a acoperi achiziția, fie pentru a mări capitalul acționarilor. 🙂

