Propulsată de AI, Nvidia își dublează valoarea

Brand Finance confirmă pentru 2026 că Apple rămâne cea mai valoroasă marcă globală, în timp ce Nvidia urcă pe locul 5 după un salt de aproximativ 110% al valorii de brand, pe fondul valului AI.

În top mai sunt Microsoft (2), Google (3), Amazon (4), iar OpenAI intră pentru prima oară în Global 500 – un semn al vitezei cu care organizațiile native AI capătă notorietate.

Raportul subliniază și dinamica din semiconductoare: Nvidia este văzută drept principalul câștigător al cererii pentru AI, AMD merge pe aceeași traiectorie, iar Intel apare ca jucător „în recuperare”. În paralel, episoadele în care Nvidia a depășit sau a egalat Apple ca capitalizare bursieră arată cât de mult mizează piața pe AI, deși ierarhia brandurilor rămâne condusă de Apple.

Pe scurt, AI a devenit combustibil de imagine și de evaluare – însă creșterea valorii unui brand nu spune, de una singură, cât de sustenabile sunt modelele de afaceri, ce costuri energetice implică centrele de date sau cât de bine sunt controlate riscurile de confidențialitate, bias și siguranță. Metodologia Brand Finance e utilă pentru a urmări tendințe și percepții, dar rămâne o măsură a valorii intangibile bazată pe relief‑from‑royalty, nu un certificat de impact social pozitiv.

Mă bucur că inovația împinge industria înainte, dar AI nu e musai ceva bun prin simpla sa prezență în produsele companiilor. Ascensiunea Nvidia în clasamentele de brand arată puterea entuziasmului pentru AI, însă ar trebui să ne uităm dincolo de podium: la transparența modelelor, la consumul de resurse, la responsabilitatea pentru erori și la beneficiile reale pentru utilizatori.

Pe termen scurt, AI poate umfla branduri – pe termen lung, reputația se va decide după criterii mai puțin strălucitoare, dar esențiale: calitatea rezultatelor, respectul pentru datele oamenilor și guvernanța tehnologiei. Altfel spus, bula AI se va sparge și ea în curând…

Sursa